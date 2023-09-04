Тюменские власти сократили школьникам каникулы

Осенние каникулы продлятся с 29 октября по 6 ноября. В Новый год ребята отдохнут с 31 декабря по 8 января. В феврале 1-й классы отправятся на каникулы с 17 по 25 февраля. Весной все ученики образовательных учреждений Тюменской области будут отдыхать с 23 по 31 марта.