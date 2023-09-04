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Updated Сегодня, 16:22

Тюменские школы во время каникул

Тюменские власти сократили школьникам каникулы

4 сентября 2023, 16:22
Фото: 1MI
Тюменские школы во время каникул
Департамент образования Тюмени обнародовал график на весь учебный год. Детские каникулы снова будут в сокращенном варианте.

Осенние каникулы продлятся с 29 октября по 6 ноября. В Новый год ребята отдохнут с 31 декабря по 8 января. В феврале 1-й классы отправятся на каникулы с 17 по 25 февраля. Весной все ученики образовательных учреждений Тюменской области будут отдыхать с 23 по 31 марта.

Стоит отметить, что ученики младших классов (с 1 по 4) будут учиться до 27 мая 2024 года. Учащиеся с 5 по 8-й и 10 класс до 29 числа. 9-й и 11-й класс будут учиться до 20 мая.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на Первомай в 2024 году россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно.

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#Общество#Александр Мязин#Школы#Новости тюмени#Тюменцы#Каникулы
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