Тюменские власти сократили школьникам каникулы

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Осенние каникулы продлятся с 29 октября по 6 ноября. В Новый год ребята отдохнут с 31 декабря по 8 января. В феврале 1-й классы отправятся на каникулы с 17 по 25 февраля. Весной все ученики образовательных учреждений Тюменской области будут отдыхать с 23 по 31 марта.
Стоит отметить, что ученики младших классов (с 1 по 4) будут учиться до 27 мая 2024 года. Учащиеся с 5 по 8-й и 10 класс до 29 числа. 9-й и 11-й класс будут учиться до 20 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Первомай в 2024 году россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно.