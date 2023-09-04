Тюменская компания отрицает связь с властями Эстонии

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
«Мы брали комплектующие в Эстонии для производства кислородных баллончиков, нам пошли навстречу во время пандемии несмотря на санкций. А теперь кто-то не так все это понял, и мы стали фигурантами пиар-компании по „наезду“ на премьера Эстонии», — прокомментировал обвинения Юрий Холодилин изданию Ура.ру.
О связи тюменского завода с фирмой мужа премьера Эстонии (Кайи Каллас) сообщало издание NEFT. В соцсетях начали распространять теории о покупке фирмой «Тюменские аэрозоли» баллончиков для слезоточивого газа через компанию Metaprint в Европе. Среди постоянных клиентов предприятия «Тюменские аэрозоли» названы силовые и охранные структуры, «Почта России» и предприятия ТЭК.
Холодилин отметил, что баллоны закупались для кислородных аэрозолей и на них была нанесена литография. «Тюменские аэрозоли» прекратили сотрудничать с МВД еще в 2016 году. Кроме того, для слезоточивого газа используются не те баллончики, которые завод закупил у Metaprint еще в 2022 году. Для этого нужны баллоны способные работать с давлением до 15 Бар.
Отметим, что среди недавних громких заявлений Кайи Каллас был призыв запретить выдачу туристических виз в ЕС для россиян, потому что это «привилегия». Кроме того, Эстония запретила въезд гражданам России. Публичная риторика не помешала политику инвестировать 350 тысяч евро в фирму супруга. После публикации расследования оппозиция потребовала от Каллас уйти в отставку. Однако женщина отказалась это делать, заявив, что муж продал свою долю в компании «за цену бутерброда».
Ранее «Наш город» сообщал, что производственное предприятие «Тюменские аэрозоли» подало иск в суд против военкомата, требуя вернуть своего мобилизованного сотрудника. Представители завода отмечают, что хотя их предприятие не является официальным частью оборонно-промышленного комплекса, оно тесно связано с этой сферой (химическая промышленность). Их сотрудник должен был получить бронь от мобилизации. Представители завода объяснили, что мобилизованный тюменец работал оператором на линии по производству газового оружия для самообороны. Это связанно с химической промышленностью. Замена сотрудника потребует не менее года обучения. Сообщается, что тюменца призвали в армию 24 октября 2022 года. На следующий день работодатель подал в военкомат жалобу, но бронь на него не поступала.