Тюменская компания отрицает связь с властями Эстонии

Ранее «Наш город» сообщал, что производственное предприятие «Тюменские аэрозоли» подало иск в суд против военкомата, требуя вернуть своего мобилизованного сотрудника. Представители завода отмечают, что хотя их предприятие не является официальным частью оборонно-промышленного комплекса, оно тесно связано с этой сферой (химическая промышленность). Их сотрудник должен был получить бронь от мобилизации. Представители завода объяснили, что мобилизованный тюменец работал оператором на линии по производству газового оружия для самообороны. Это связанно с химической промышленностью. Замена сотрудника потребует не менее года обучения. Сообщается, что тюменца призвали в армию 24 октября 2022 года. На следующий день работодатель подал в военкомат жалобу, но бронь на него не поступала.