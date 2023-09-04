«Кожи на ягодице просто нет»: тюменка получила химический ожог в автобусе №39

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
«Я ехала по городу на 39 автобусе и села на самое последнее сидение за задней дверью у окна. Проехав минут 20, понимаю, что сидеть очень некомфортно, но так как автобус был полный, встать было бы тяжело. Сперва даже не придала значения болевым ощущениям, ехала около часа», — сообщила девушка в соцсетях.
Она осмотрела себя, и оказалось, что «кожи на бедре и ягодице просто нет». Тюменка срочно обратилась в ожоговый центр, её на месяц положили в больницу.
Мы обратились за комментариями в полицию и региональный департамент здравоохранения. В обеих инстанциях нам не смогли сразу дать комментарии по факту произошедшего. Но пообещали разобраться и позже проинформировать. «Наш город» следит за развитием ситуации.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка сломала плечо, упав в автобусе из-за резкого торможения. Местная жительница получила травму еще в январе, теперь ей должны выплатить 600 тысяч рублей.