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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Городские автобусы могут быть опасны для пассажиров.

«Кожи на ягодице просто нет»: тюменка получила химический ожог в автобусе №39

4 сентября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Городские автобусы могут быть опасны для пассажиров.

Тюменка получила химический ожог в автобусе №39

Тюменка получила химический ожог через 20 минут после того, как села на сидение в автобусе, следовавшем по маршруту №39. Позже тюменка обратилась в больницу, где и была госпитализирована на месяц. Происшествие активно обсуждается в соцсетях,.
«Я ехала по городу на 39 автобусе и села на самое последнее сидение за задней дверью у окна. Проехав минут 20, понимаю, что сидеть очень некомфортно, но так как автобус был полный, встать было бы тяжело. Сперва даже не придала значения болевым ощущениям, ехала около часа», — сообщила девушка в соцсетях.

Она осмотрела себя, и оказалось, что «кожи на бедре и ягодице просто нет». Тюменка срочно обратилась в ожоговый центр, её на месяц положили в больницу.

Мы обратились за комментариями в полицию и региональный департамент здравоохранения. В обеих инстанциях нам не смогли сразу дать комментарии по факту произошедшего. Но пообещали разобраться и позже проинформировать. «Наш город» следит за развитием ситуации.

Тюменка отсудила у ПАТП 600 тысяч рублей из-за сломанного в автобусе плеча
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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка сломала плечо, упав в автобусе из-за резкого торможения. Местная жительница получила травму еще в январе, теперь ей должны выплатить 600 тысяч рублей.

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