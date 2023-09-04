«Кожи на ягодице просто нет»: тюменка получила химический ожог в автобусе №39

Тюменка получила химический ожог в автобусе №39

Тюменка получила химический ожог через 20 минут после того, как села на сидение в автобусе, следовавшем по маршруту №39. Позже тюменка обратилась в больницу, где и была госпитализирована на месяц. Происшествие активно обсуждается в соцсетях,.