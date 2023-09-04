Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о различиях между гайморитом и насморком

В случае инфекции происходит отек слизистой, скопление жидкости и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его загустению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления гайморовых пазух. Также симптомами гайморита могут быть боль в районе глаза, отек или покраснение глаз, а также повышение температуры тела.