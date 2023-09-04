Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о различиях между гайморитом и насморком

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Она отметила, что тревожным симптомом может быть наличие густого зеленоватого отделяемого с неприятным запахом, передает NEWS.ru.
В случае инфекции происходит отек слизистой, скопление жидкости и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его загустению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления гайморовых пазух. Также симптомами гайморита могут быть боль в районе глаза, отек или покраснение глаз, а также повышение температуры тела.
Гайморит — это воспаление слизистой гайморовых пазух, которое часто вызвано инфекцией верхних дыхательных путей. Гайморовы пазухи представляют собой придаточные пазухи носа, которые находятся в области верхней челюсти. В норме эти пазухи наполнены воздухом, а их слизистая оболочка довольно тонкая.