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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о различиях между гайморитом и насморком

4 сентября 2023, 10:30
Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о различиях между гайморитом и обычным насморком. Главным отличием является продолжительная заложенность носа, а также появление зубной и головной боли.

Она отметила, что тревожным симптомом может быть наличие густого зеленоватого отделяемого с неприятным запахом, передает NEWS.ru.

В случае инфекции происходит отек слизистой, скопление жидкости и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его загустению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления гайморовых пазух. Также симптомами гайморита могут быть боль в районе глаза, отек или покраснение глаз, а также повышение температуры тела.

Гайморит — это воспаление слизистой гайморовых пазух, которое часто вызвано инфекцией верхних дыхательных путей. Гайморовы пазухи представляют собой придаточные пазухи носа, которые находятся в области верхней челюсти. В норме эти пазухи наполнены воздухом, а их слизистая оболочка довольно тонкая.

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