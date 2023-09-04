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Posted 4 сентября, 12:01

Published 4 сентября, 12:01

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Супермаркет с тюменскими продуктами построят на агропромышленной выставке УРфО

Супермаркет с тюменскими продуктами построят на агропромышленной выставке УРфО

4 сентября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Тюменские продукты в широком ассортименте будут представлены на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет в Челябинске. На мероприятие от Тюменской области зарегистрировались 49 местных производителя, сообщает департамент АПК региона.

Экспозиция тюменской делегации будет представлена в виде супермаркета, на полках которого разместят продукты и товары местного производства.

«Это важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий федерального округа», — отметили в департаменте АПК ТО.


Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. В этом году выставка пройдёт в Челябинске, на базе конгресс-холла «Таганай». У Тюменской области — одна из крупнейших делегаций, организационную поддержку которой оказывают региональные департамент АПК и Торгово-промышленная палата.

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