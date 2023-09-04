Супермаркет с тюменскими продуктами построят на агропромышленной выставке УРфО

Posted 4 сентября, 12:01
Published 4 сентября, 12:01
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Экспозиция тюменской делегации будет представлена в виде супермаркета, на полках которого разместят продукты и товары местного производства.
«Это важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий федерального округа», — отметили в департаменте АПК ТО.
Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. В этом году выставка пройдёт в Челябинске, на базе конгресс-холла «Таганай». У Тюменской области — одна из крупнейших делегаций, организационную поддержку которой оказывают региональные департамент АПК и Торгово-промышленная палата.