Супермаркет с тюменскими продуктами построят на агропромышленной выставке УРфО



Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. В этом году выставка пройдёт в Челябинске, на базе конгресс-холла «Таганай». У Тюменской области — одна из крупнейших делегаций, организационную поддержку которой оказывают региональные департамент АПК и Торгово-промышленная палата.



