Стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Буквально в первые часы после объявления старта регистрации участниками проекта стали более ста семей из 64 регионов РФ. Самому младшему конкурсанту шесть лет, самому старшему — исполнился 101 год. В настоящий момент самой большой командой является семья Плотниковых из Оренбургской области. Она состоит из 10 членов семьи, из которых шестеро детей.