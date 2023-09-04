Стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Результаты конкурса будут известны в 2024 году. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а также поедут в путешествие по России. Более того, предусмотрено множество других призов. Об этом пишет gorod55.ru.
В течение первой учебной недели о проводимом конкурсе объявят всем школьникам РФ в рамках классного часа «Разговоры о важном». 1 сентября в ходе открытого урока в мастерской управления «Сенеж» глава государства Владимир Путин сообщил о старте конкурса.
Буквально в первые часы после объявления старта регистрации участниками проекта стали более ста семей из 64 регионов РФ. Самому младшему конкурсанту шесть лет, самому старшему — исполнился 101 год. В настоящий момент самой большой командой является семья Плотниковых из Оренбургской области. Она состоит из 10 членов семьи, из которых шестеро детей.
«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием „Это у нас семейное“. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По его словам, у проекта имеются все шансы стать действительно народным, востребованным, а также любимым, поскольку идея конкурса возникла в семье.
Сбор заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное» будет осуществляться на сайте мероприятия до 4 ноября. Принять участие в конкурсе могут команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап, окружные полуфиналы и большой финал в столице. Летом 2024 года в Москве соберутся 300 семей со всей страны.