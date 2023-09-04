«Росводоканал Тюмень»: утечка на магистральном водоводе устранена

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Утечка была локализована оперативно, но перед тем, как приступить к основным восстановительным мероприятиям, пришлось укрепить грунт, обсыпав место проведения работ щебнем, и осушить трубу, диаметром 1000 мм.
«На время проведения работ было ограничено водоснабжение более, чем в 60 многоквартирных домах. Мы приложили все силы, чтобы выполнить работы качественно и в короткие сроки. Работали без обеда и перекуров. Варили трубу одновременно два сварщика», — рассказал заместитель начальника Цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Алексей Алексеев.
К 13 часам целостность трубы восстановили и специалисты приступили к плавному заполнению водовода.
«Заполнение трубы такого большого диаметра — это очень сложный и ответственный процесс. Задвижки открываются в определенной последовательности под контролем центральной диспетчерской службы. После того, как водопровод плавно наполнится водой, начнется его промывка», — рассказал начальник центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.
Промывка сети проводится одновременно в нескольких точках и продолжится после запуска трубопровода в рабочий режим.
Напомним, что накануне вечером произошло повреждение трубопровода, диаметром 1000 мм. Специалисты предприятия незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Наиболее вероятная причина аварии, сезонные подвижки грунта, связанные с резким понижением температуры.