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«Росводоканал Тюмень»: утечка на магистральном водоводе устранена

«Росводоканал Тюмень»: утечка на магистральном водоводе устранена

4 сентября 2023, 10:49
Фото: Водоканал
Специалисты «Росводоканал Тюмень» восстановили целостность магистрального водовода в районе улицы Щербакова. Работы проводились всю ночь и продолжились утром. В восстановительных мероприятиях было задействовано 6 бригад и 8 единиц техники.

Утечка была локализована оперативно, но перед тем, как приступить к основным восстановительным мероприятиям, пришлось укрепить грунт, обсыпав место проведения работ щебнем, и осушить трубу, диаметром 1000 мм.

«На время проведения работ было ограничено водоснабжение более, чем в 60 многоквартирных домах. Мы приложили все силы, чтобы выполнить работы качественно и в короткие сроки. Работали без обеда и перекуров. Варили трубу одновременно два сварщика», — рассказал заместитель начальника Цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Алексей Алексеев.

К 13 часам целостность трубы восстановили и специалисты приступили к плавному заполнению водовода.

«Заполнение трубы такого большого диаметра — это очень сложный и ответственный процесс. Задвижки открываются в определенной последовательности под контролем центральной диспетчерской службы. После того, как водопровод плавно наполнится водой, начнется его промывка», — рассказал начальник центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.

Промывка сети проводится одновременно в нескольких точках и продолжится после запуска трубопровода в рабочий режим.

Напомним, что накануне вечером произошло повреждение трубопровода, диаметром 1000 мм. Специалисты предприятия незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Наиболее вероятная причина аварии, сезонные подвижки грунта, связанные с резким понижением температуры.

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