РЭО начал регистрацию на Российский экологический форум

РЭФ — это крупное отраслевое событие, где будут собраны ведущие участники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что у участников форума будет возможность обменяться опытом, выразить свое мнение, обсудить проблемы и пути их решения. По его словам, в 2023 году программа форума будет расширена: в ней появятся новые разделы, передает 56orb.ru.