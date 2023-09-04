РЭО начал регистрацию на Российский экологический форум

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
РЭФ — это крупное отраслевое событие, где будут собраны ведущие участники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что у участников форума будет возможность обменяться опытом, выразить свое мнение, обсудить проблемы и пути их решения. По его словам, в 2023 году программа форума будет расширена: в ней появятся новые разделы, передает 56orb.ru.
Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора. Регистрация открыта для всех желающих.
Форум состоит из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Также планируется провести экологический велозаезд 8 октября.
Первый РЭФ прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году тоже ожидается её выступление. Также ждут участия главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей государственного аппарата, отраслевых экспертов и предпринимателей.