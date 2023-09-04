nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

РЭО начал регистрацию на Российский экологический форум

РЭО начал регистрацию на Российский экологический форум

4 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
С 8 по 11 октября в Москве пройдет Российский экологический форум (РЭФ). Организатором мероприятия является Российский экологический оператор, который открыл регистрацию на форум.

РЭФ — это крупное отраслевое событие, где будут собраны ведущие участники сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что у участников форума будет возможность обменяться опытом, выразить свое мнение, обсудить проблемы и пути их решения. По его словам, в 2023 году программа форума будет расширена: в ней появятся новые разделы, передает 56orb.ru.

Зарегистрироваться на РЭФ-2023 можно на сайте Российского экологического оператора. Регистрация открыта для всех желающих.

Форум состоит из двух частей: Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Также планируется провести экологический велозаезд 8 октября.

Первый РЭФ прошел в 2021 году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В этом году тоже ожидается её выступление. Также ждут участия главы Минприроды РФ Александра Козлова, представителей государственного аппарата, отраслевых экспертов и предпринимателей.

Подпишитесь
«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП
Сегодня, 07:07
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?
Сегодня, 08:56
Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки
2 сентября, 07:09
Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц?
Сегодня, 06:36
Тюменцы стали реже покупать квартиры в ипотеку
Сегодня, 05:56
«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного
Сегодня, 07:41