«Просил посмотреть и снимал штаны»: в Тюмени поймали эксгибициониста

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«На Мысу у парка Гагарина мужчина приставал к девушкам с просьбой посмотреть на него и снимал штаны», — сообщали очевидцы.
На минувшей неделе эксгибициониста задержали. Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тюменца доставили в дежурную часть отделения полиции № 2.
«В отношении гражданина составлен административный протокол за мелкое хулиганство по статье Кодекса об административных правонарушениях № 20.1», — отметили в УМВД.
Теперь тюменцу за свое поведение придется либо выплатить штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо отправиться под административный арест на срок до 15 суток.
Ранее «Наш Город» писал, что мужчину, занимающегося самоудовлетворением в кустах на пляже в районе парка Гагаринский, горожане жаловались еще в начале июля. Кроме того, еще об одном эксгибиционисте сообщали отдыхающие в экопарке «Затюменский».