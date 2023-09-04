«Просил посмотреть и снимал штаны»: в Тюмени поймали эксгибициониста

Ранее «Наш Город» писал, что мужчину, занимающегося самоудовлетворением в кустах на пляже в районе парка Гагаринский, горожане жаловались еще в начале июля. Кроме того, еще об одном эксгибиционисте сообщали отдыхающие в экопарке «Затюменский».