nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

«Просил посмотреть и снимал штаны»: в Тюмени поймали эксгибициониста

«Просил посмотреть и снимал штаны»: в Тюмени поймали эксгибициониста

4 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Сотрудники полиции задержали извращенца в районе популярного у горожан парка «Гагаринский». По словам очевидцев, тюменец в течение продолжительного времени пугал прогуливающихся по парку дам демонстрацией своего мужского достоинства.
Сюжет
Полиция
Фото: ЧС Тюмень
«На Мысу у парка Гагарина мужчина приставал к девушкам с просьбой посмотреть на него и снимал штаны», — сообщали очевидцы.

На минувшей неделе эксгибициониста задержали. Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тюменца доставили в дежурную часть отделения полиции № 2.

«В отношении гражданина составлен административный протокол за мелкое хулиганство по статье Кодекса об административных правонарушениях № 20.1», — отметили в УМВД.

Теперь тюменцу за свое поведение придется либо выплатить штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо отправиться под административный арест на срок до 15 суток.

Ранее «Наш Город» писал, что мужчину, занимающегося самоудовлетворением в кустах на пляже в районе парка Гагаринский, горожане жаловались еще в начале июля. Кроме того, еще об одном эксгибиционисте сообщали отдыхающие в экопарке «Затюменский».

Читайте также:
Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полицияТюменскую школьницу по очереди изнасиловали брат и его друг-мигрант«Схватил за волосы и швырнул на обочину»: трое инспекторов ДПС избили семью тюменцев
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Жалобы#Новости тюмени#Полиция#Хулиганство#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь
«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП
Сегодня, 07:07
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?
Сегодня, 08:56
Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино
Сегодня, 10:50
Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц?
Сегодня, 06:36
Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах
Сегодня, 10:19
«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного
Сегодня, 07:41