Прибытие трех рейсов задерживается в тюменском аэропорту

Почти на час перенесено прибытие лайнера рейса №5351, Embraer-170 прилетит в Тюмень в 16:15. На 40 минут задерживается самолёт следующий из Сочи. Рейс №2514 прибудет в Тюмень в 16:50. Лайнер ATR-72 прибудет в Тюмень из Красноселькупа в 17:30.