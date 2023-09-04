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Прибытие трех рейсов задерживается в тюменском аэропорту

Прибытие трех рейсов задерживается в тюменском аэропорту

4 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
В областной столице задерживается прибытие самолётов из Сочи, Новосибирска и Красноселькупа.

Почти на час перенесено прибытие лайнера рейса №5351, Embraer-170 прилетит в Тюмень в 16:15. На 40 минут задерживается самолёт следующий из Сочи. Рейс №2514 прибудет в Тюмень в 16:50. Лайнер ATR-72 прибудет в Тюмень из Красноселькупа в 17:30.

«Самолёт из Сочи позже вылетел из аэропорта», — сообщили «Нашему городу» по телефону справочной службы «Рощино».

«Возникла задержка в связи с поздним прибытием самолёта под рейс», — сообщили «Нашему городу» в справочной службе аэропорта «Толмачёво».

Фото: онлайн Табло Рощино

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Corendon Airlines закрывает полетную программу из Тюмени в Анталью. Полёты в Турцию прекратятся с 16 сентября.

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#Александр Мязин
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