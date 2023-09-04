После нашей публикации тюменские силовики заметили ДТП с впавшей в кому девочкой

Как мы писали ранее, 13-летней Дарье Фокиной приходится снова учиться ходить, она 3 месяца провела в коме. На водителя не стали возбуждать уголовное дело. Тюменские врачи отмечают, что пока пострадавшая находилась в коме медики делали всё возможное для спасения её жизни. Родственники и друзья семьи требовали установить светофор на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. После того, как история с ДТП получила огласку, глава города Руслан Кухарук пообещал, что светофор появится в ближайшее время (в данный момент его нет). Примечательно, что раньше в аварии погиб папа Даши.