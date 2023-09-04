После нашей публикации тюменские силовики заметили ДТП с впавшей в кому девочкой

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Как мы писали ранее, 13-летней Дарье Фокиной приходится снова учиться ходить, она 3 месяца провела в коме. На водителя не стали возбуждать уголовное дело. Тюменские врачи отмечают, что пока пострадавшая находилась в коме медики делали всё возможное для спасения её жизни. Родственники и друзья семьи требовали установить светофор на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. После того, как история с ДТП получила огласку, глава города Руслан Кухарук пообещал, что светофор появится в ближайшее время (в данный момент его нет). Примечательно, что раньше в аварии погиб папа Даши.
Установлено, что школьница шла по пешеходному переходу. Известно, что ребенка сбил Алишер Аглуков. В своих показаниях он утверждает, что приближаясь в нерегулируемому переходу увидел девочку. Сначала девочка шла, но позже переключилась на бег. Аглуков заявил, что сразу принял меры торможения, но машине не успела вовремя остановиться из-за скользкой дороги. Уголовное дело на него возбуждено не было, родственники Даши подозревают в этом коррупционную составляющую.
После нашей публикации последовала реакция властей. В региональном следственном комитете согласились изучить фабулу дела и восстановить справедливость.
«По предварительным данным, 21 февраля 2023 года на пешеходном переходе, находящемся на пересечении улиц Щербакова и Чайковского, был совершен наезд автомобиля на малолетнего ребенка, в результате которого он получил тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-служб СК РФ по Тюменской области.
Перед прокурором инициирован вопрос о передаче материала проверки следователям Следственного Комитета. На этом настаивал и. о. руководителя регионального ведомства Александр Бессмельцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменских трассах за последние пару лет множество ДТП, которые закончились летальным исходом. Только в прошлом году на трассе Тюмень — ХМАО произошло 140 аварий. А годом ранее — зарегистрировано 165 случаев. За прошедшие два года здесь погибли более сотни людей, и пострадали более 600 участников ДТП. На втором месте по аварийности трасса Тюмень — Омск. За последние пару лет здесь погибло более 80 человек, а более 400 участников ДТП получили травмы.