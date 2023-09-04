Полиция займется живодерами, убившими енота в Тюмени

Снимая видео, они весело смеялись, а затем разместили его в свой канал. Однако в ответ получили возмущенные комментарии пользователей и поспешили удалить жуткий контент. Тем не менее, это видео есть в распоряжении полиции. Виновных могут отправить в тюрьму на срок до трех лет.