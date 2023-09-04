Полиция займется живодерами, убившими енота в Тюмени

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Видео было размещено в соцсети, на нем один из трех парней забивает дикого зверя поленом до смерти и выкидывает его на тропинку.
Компания поймала енота у дороги, после чего привезла его предположительно на дачу. Там молодые люди бросили енота собаке, полагая, что она начнет тут же охотиться на зверька. Но завидев дикое животное, пес испугался и убежал. После чего живодеры решили расправиться над енотом.
Снимая видео, они весело смеялись, а затем разместили его в свой канал. Однако в ответ получили возмущенные комментарии пользователей и поспешили удалить жуткий контент. Тем не менее, это видео есть в распоряжении полиции. Виновных могут отправить в тюрьму на срок до трех лет.