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Published Сегодня, 20:09

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Видео с издевательствами и убийством енота живодеры выложили в свой канал

Полиция займется живодерами, убившими енота в Тюмени

4 сентября 2023, 20:09
Фото: 1MI
Видео с издевательствами и убийством енота живодеры выложили в свой канал
Сотрудники полиции проверят видео, на котором запечатлены кадры жестокого убийства енота компанией молодых людей в Тюмени, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сюжет
Полиция

Видео было размещено в соцсети, на нем один из трех парней забивает дикого зверя поленом до смерти и выкидывает его на тропинку.

Компания поймала енота у дороги, после чего привезла его предположительно на дачу. Там молодые люди бросили енота собаке, полагая, что она начнет тут же охотиться на зверька. Но завидев дикое животное, пес испугался и убежал. После чего живодеры решили расправиться над енотом.

Снимая видео, они весело смеялись, а затем разместили его в свой канал. Однако в ответ получили возмущенные комментарии пользователей и поспешили удалить жуткий контент. Тем не менее, это видео есть в распоряжении полиции. Виновных могут отправить в тюрьму на срок до трех лет.

Полиция ищет живодеров, отрубивших половину морды собаке
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#Тюмень#Убийство#Полиция#Собака#Живодеры
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