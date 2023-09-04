Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 сентября

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В Тюмени 4 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +7 градусов. К полудню она прогреется до +12 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В дневное время суток влажность воздуха составит 61%. Ночью показатель поднимется до 81%. В городе в течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1,8 — 4,5 м/с. Световой день продлится 14 часов и 45 минут. УФ-индекс средний (4). Синоптики сообщают, что магнитное поле сегодня неустойчивое.
На севере региона - в Тобольске сегодня будет пасмурно. Синоптики сообщают, что ночью в этой части региона пройдут дожди. Утром температура воздуха будет +9 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +12 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В первой половине дня влажность воздуха составит 67%. Ночью пройдут дожди, и влажность воздуха увеличится до 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 2 — 4,4 м/с. УФ-индекс средний (3). Магнитное поле также неустойчивое.
В Заводоуковске утром будет пасмурно. Синоптики сообщают, что в течение дня в городе будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +11 градусов, что будет ощущаться, как +7 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +9 градусов. Что будет ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 65%. Ночью этот показатель увеличится до 83%. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3,2 — 4,9 м/с. Ночью он сменит направление на северо-запад. Скорость составит 2 м/с.
В Ялуторовске в первой половине дня облачно, но с прояснениями. Днем здесь будет пасмурно, а ночью пройдут дожди. Утром температура воздуха будет +11 градусов, которые ощущаются, как +8 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +13 градусов. Влажность воздуха в первой половине дня составит 63%. Ночью пройдут небольшие дожди, влажность воздуха при этом увеличится до 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,2 — 4,6 м/с. Ночью направление изменится на северо-запад. Скорость при этом составит 1,8 м/с. УФ-индекс средний (3). Световой день продлится 13 часов и 43 минуты.
Небольшой дождь пройдет в Ишиме утром. При этом температура воздуха составит +9 градусов, а влажность воздуха — 85%. К полудню воздух прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В городе в течение дня будет пасмурно. К полудню влажность воздуха увеличится до 71%. Во второй половине дня температура воздуха опустится до +9 градусов, что будет ощущаться, как +7 градусов. Влажность воздуха вечером составит 67%, а ночью — 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,5 — 4,5 м/с. Ночью придет северо-западный ветер со скоростью 2,2 м/с.