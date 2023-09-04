nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

В Тюмени будет холодно и сыро

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 сентября

4 сентября 2023, 02:37
Фото: Антон Засимов / 1MI
В Тюмени будет холодно и сыро

На Тюменскую область наступают дожди и северный ветер

В областной столице сегодня будет без осадков. Однако во многих городах Тюменской области пройдут дожди. В регион пришел холодный северный ветер. В городах будет холодно. Температура не поднимется выше 9 градусов. А влажный воздух только усугубит ситуацию. Похоже, что в регион ворвалась осень.
Сюжет
Ишим

В Тюмени 4 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +7 градусов. К полудню она прогреется до +12 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В дневное время суток влажность воздуха составит 61%. Ночью показатель поднимется до 81%. В городе в течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1,8 — 4,5 м/с. Световой день продлится 14 часов и 45 минут. УФ-индекс средний (4). Синоптики сообщают, что магнитное поле сегодня неустойчивое.

На севере региона - в Тобольске сегодня будет пасмурно. Синоптики сообщают, что ночью в этой части региона пройдут дожди. Утром температура воздуха будет +9 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +12 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В первой половине дня влажность воздуха составит 67%. Ночью пройдут дожди, и влажность воздуха увеличится до 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 2 — 4,4 м/с. УФ-индекс средний (3). Магнитное поле также неустойчивое.

В Тюмени массово и весело прошёл праздник «Ремесленные ряды»
Узнать подробнее

В Заводоуковске утром будет пасмурно. Синоптики сообщают, что в течение дня в городе будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха составит +11 градусов, что будет ощущаться, как +7 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +9 градусов. Что будет ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 65%. Ночью этот показатель увеличится до 83%. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3,2 — 4,9 м/с. Ночью он сменит направление на северо-запад. Скорость составит 2 м/с.

В Ялуторовске в первой половине дня облачно, но с прояснениями. Днем здесь будет пасмурно, а ночью пройдут дожди. Утром температура воздуха будет +11 градусов, которые ощущаются, как +8 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +13 градусов. Влажность воздуха в первой половине дня составит 63%. Ночью пройдут небольшие дожди, влажность воздуха при этом увеличится до 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,2 — 4,6 м/с. Ночью направление изменится на северо-запад. Скорость при этом составит 1,8 м/с. УФ-индекс средний (3). Световой день продлится 13 часов и 43 минуты.

Небольшой дождь пройдет в Ишиме утром. При этом температура воздуха составит +9 градусов, а влажность воздуха — 85%. К полудню воздух прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +9 градусов. В городе в течение дня будет пасмурно. К полудню влажность воздуха увеличится до 71%. Во второй половине дня температура воздуха опустится до +9 градусов, что будет ощущаться, как +7 градусов. Влажность воздуха вечером составит 67%, а ночью — 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,5 — 4,5 м/с. Ночью придет северо-западный ветер со скоростью 2,2 м/с.

Читайте также:
Пострадавшие в ДТП под Тюменью дети находятся в больнице. Один ребенок в реанимации«Вылетели из машины через стекло»: в ДТП под Тюменью пострадали двое детейСразу на 40% подорожают авиабилеты из Тюмени в ДубайПереселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтоб строить бизнес
#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Ишим#Ялуторовск#Заводоуковск#Ялуторовский район#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
1 сентября, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
1 сентября, 06:05
Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки
2 сентября, 07:09
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
1 сентября, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
1 сентября, 01:00