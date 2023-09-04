Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 сентября

В Ялуторовске в первой половине дня облачно, но с прояснениями. Днем здесь будет пасмурно, а ночью пройдут дожди. Утром температура воздуха будет +11 градусов, которые ощущаются, как +8 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +13 градусов, что будет ощущаться, как +13 градусов. Влажность воздуха в первой половине дня составит 63%. Ночью пройдут небольшие дожди, влажность воздуха при этом увеличится до 85%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,2 — 4,6 м/с. Ночью направление изменится на северо-запад. Скорость при этом составит 1,8 м/с. УФ-индекс средний (3). Световой день продлится 13 часов и 43 минуты.