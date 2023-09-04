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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Певец Игорь Николаев выступит в Тюмени с новыми песнями

Певец Игорь Николаев выступит в Тюмени с новыми песнями

4 сентября 2023, 16:15
Фото: Фото ВК "Игорь Николаев"
В областной столице 5 ноября выступит известный певец российской эстрады. Билеты на концерт появились в продаже на сайтах агрегаторов.

В афише концерта указано, что Игорь Николаев выступит в ДК «Нефтяник» 5 ноября. Он представит тюменцам один из своих лучших концертов. В шоу-программе прозвучат «лучшие и новые» песни о любви.

В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс
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Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре пройдёт концерт Григория Лепса. Практически все билеты на мероприятие уже раскуплены. Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября. Уже через два дня Григорий Лепс появится в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей тюменского форума TNF 2023.

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