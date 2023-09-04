Певец Игорь Николаев выступит в Тюмени с новыми песнями

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В афише концерта указано, что Игорь Николаев выступит в ДК «Нефтяник» 5 ноября. Он представит тюменцам один из своих лучших концертов. В шоу-программе прозвучат «лучшие и новые» песни о любви.
Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре пройдёт концерт Григория Лепса. Практически все билеты на мероприятие уже раскуплены. Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября. Уже через два дня Григорий Лепс появится в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей тюменского форума TNF 2023.