Певец Игорь Николаев выступит в Тюмени с новыми песнями

Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре пройдёт концерт Григория Лепса. Практически все билеты на мероприятие уже раскуплены. Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября. Уже через два дня Григорий Лепс появится в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей тюменского форума TNF 2023.