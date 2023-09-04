Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сети ОАО «РЖД» выросли на 12%

Posted 4 сентября, 17:52
Published 4 сентября, 17:52
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В августе 2023 года пассажирооборот составил 17,2 миллиарда пассажиро-километров, что на 4,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В пригородном сообщении он вырос на 0,5%, составив 3,2 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании — на 4,9% (до 14 миллиардов пассажиро-километров).
За январь — август 2023 года было отправлено 785,6 миллиона пассажиров (+4,6% к показателю аналогичного периода 2022 года); из них в пригородном сообщении — 702,6 миллиона человек (+3,8%), в дальнем следовании — 83 миллиона (+12%).
Пассажирооборот в сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года увеличился на 10,4% по сравнению с уровнем прошлого года и достиг 93,1 миллиарда пассажиро-километров; в частности в пригородном сообщении — 22 миллиарда пассажиро-километров (+5,3%), в дальнем следовании — 71,1 миллиарда пассажиро-километров (+12,1%).