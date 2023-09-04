«Очередная авария»: в Тюмени у ТЦ «Солнечный» прорвало трубы горячей воды

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
«Очередная коммунальная авария. Напротив ТЦ „Солнечный“ на Пермякова прорыв горячей воды», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень».
Вода подтопила дорогу у жилого здания. Местные жители отмечают, что авария могла произойти из-за некачественных труб.
«Метал труб, по всей видимости, очень некачественный. Один раз здесь сразу пять аварий было», — сообщил Telegram-канала «Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что в воскресенье вечером произошла серьезная коммунальная авария. Без водоснабжения остались дома на Мысу, в Тарманах и на Лесобазе.