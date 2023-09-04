nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Очередная коммунальная авария

«Очередная авария»: в Тюмени у ТЦ «Солнечный» прорвало трубы горячей воды

4 сентября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Очередная коммунальная авария
В областной столице горячая вода затопила улицу у многоэтажного дома. Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Солнечный».
Видео: тг-канал "Тюмень
«Очередная коммунальная авария. Напротив ТЦ „Солнечный“ на Пермякова прорыв горячей воды», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень».

Вода подтопила дорогу у жилого здания. Местные жители отмечают, что авария могла произойти из-за некачественных труб.

«Метал труб, по всей видимости, очень некачественный. Один раз здесь сразу пять аварий было», — сообщил Telegram-канала «Тюмень».
В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» отмечал, что в воскресенье вечером произошла серьезная коммунальная авария. Без водоснабжения остались дома на Мысу, в Тарманах и на Лесобазе.

#Видео#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП
Сегодня, 07:07
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?
Сегодня, 08:56
Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино
Сегодня, 10:50
Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц?
Сегодня, 06:36
Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах
Сегодня, 10:19
«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного
Сегодня, 07:41