Новый жилой район появится в Тюмени у аэропорта

Ранее «Наш город» сообщал, что в течение пяти лет в районе улицы Плехановской и Окружной дороги появится новый жилой район. ДОМ.РФ на торгах реализовал участок площадью 17 гектаров за 212 млн рублей. Здесь же построят объекты инфраструктуры.