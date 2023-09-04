Новый жилой район появится в Тюмени у аэропорта

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Стоимость земельных участков не называется, они будут реализованы на свободном аукционе в первом квартале следующего года. Всего планируется продать больше 103 гектаров.
Объекты находятся около здания нефтегазовой компании «Лукойл-Аэро-Тюмень» в Новорощино, об этом сообщили представили ДОМ.РФ курирующие торги.
Ранее «Наш город» сообщал, что в течение пяти лет в районе улицы Плехановской и Окружной дороги появится новый жилой район. ДОМ.РФ на торгах реализовал участок площадью 17 гектаров за 212 млн рублей. Здесь же построят объекты инфраструктуры.