nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Новый жилой район появится в Тюмени у аэропорта

Новый жилой район появится в Тюмени у аэропорта

4 сентября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Около областной столицы продадут участок рядом с аэропортом «Рощино». Его выставят на торги в начале 2024 года.

Стоимость земельных участков не называется, они будут реализованы на свободном аукционе в первом квартале следующего года. Всего планируется продать больше 103 гектаров.

Объекты находятся около здания нефтегазовой компании «Лукойл-Аэро-Тюмень» в Новорощино, об этом сообщили представили ДОМ.РФ курирующие торги.

Фото: Скрин с сайта ДОМ.РФ

Ранее «Наш город» сообщал, что в течение пяти лет в районе улицы Плехановской и Окружной дороги появится новый жилой район. ДОМ.РФ на торгах реализовал участок площадью 17 гектаров за 212 млн рублей. Здесь же построят объекты инфраструктуры.

В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города
Узнать подробнее
#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Готовое жилье
Подпишитесь
«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП
Сегодня, 07:07
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?
Сегодня, 08:56
Выпускник тюменского вуза на СВО был смертельно ранен под Работино
Сегодня, 10:50
Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц?
Сегодня, 06:36
Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах
Сегодня, 10:19
«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного
Сегодня, 07:41