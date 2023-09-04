Непыльная работенка: за 80 тысяч рублей тюменец поджег магазин

Тюменец совершил поджег магазина за вознаграждение, а после уехал с места происшествия на такси. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 17 июня этого года Дмитрий обратился к знакомому Ивану с просьбой найти человека, который сможет совершить поджег городского магазина. В деле не говорится, для чего молодому человеку необходимо было реализовать задуманное.