Непыльная работенка: за 80 тысяч рублей тюменец поджег магазин

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Тюменец совершил поджег магазина за вознаграждение, а после уехал с места происшествия на такси. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 17 июня этого года Дмитрий обратился к знакомому Ивану с просьбой найти человека, который сможет совершить поджег городского магазина. В деле не говорится, для чего молодому человеку необходимо было реализовать задуманное.
Иван с просьбой обратился к 30-летнему знакомому Берсу. Молодые люди Иван и Берс 25 июня около 2 часов ночи приехали к зданию магазина Shopmarki. Тюменцы разбили окно магазина одежды камнем, затем бросили в образовавшееся отверстие подожженную бутылку с бензином. Молодые люди постояли несколько минут у магазина, чтобы убедиться, что он начал гореть. Затем вызвали такси и уехали.
На следующий день инициатор Дмитрий передал молодым людям 80 тысяч рублей за поджег. Нарушители разделили награду между собой.
В суде рассказали, что вину злоумышленники не признали. Дмитрий также отрицает свою причастность. Однако за совершенное преступление суд обязал посадить Дмитрия под домашний арест до 24 октября. Молодые люди, участвовавшие в поджоге находятся под домашним арестом до 20 октября.