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Тюменцы подожгли магазин одежды и уехали на такси

Непыльная работенка: за 80 тысяч рублей тюменец поджег магазин

4 сентября 2023, 09:08
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Тюменцы подожгли магазин одежды и уехали на такси

Тюменца посадили под домашний арест за поджег магазина

Тюменец поручил своему приятелю найти человека, который за вознаграждение возьмется за поджег магазина. Молодые люди не только разбили окно магазина, совершили поджег, но и убедившись, что здание полыхает, уехали по домам на такси.

Тюменец совершил поджег магазина за вознаграждение, а после уехал с места происшествия на такси. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 17 июня этого года Дмитрий обратился к знакомому Ивану с просьбой найти человека, который сможет совершить поджег городского магазина. В деле не говорится, для чего молодому человеку необходимо было реализовать задуманное.

Иван с просьбой обратился к 30-летнему знакомому Берсу. Молодые люди Иван и Берс 25 июня около 2 часов ночи приехали к зданию магазина Shopmarki. Тюменцы разбили окно магазина одежды камнем, затем бросили в образовавшееся отверстие подожженную бутылку с бензином. Молодые люди постояли несколько минут у магазина, чтобы убедиться, что он начал гореть. Затем вызвали такси и уехали.

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На следующий день инициатор Дмитрий передал молодым людям 80 тысяч рублей за поджег. Нарушители разделили награду между собой.

В суде рассказали, что вину злоумышленники не признали. Дмитрий также отрицает свою причастность. Однако за совершенное преступление суд обязал посадить Дмитрия под домашний арест до 24 октября. Молодые люди, участвовавшие в поджоге находятся под домашним арестом до 20 октября.

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