«Мама разрешила»: в тюменской деревне поймали 12-летнего школьника на Honda

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Как выяснилось, женщина разрешила сыну «порулить». Теперь тюменку ждет административная ответственность и штраф в размере 300 тысяч рублей. Информация о нарушении правил дорожного движения передана в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аварии, произошедшей в ночь со 2 на 3 сентября, пострадали двенадцать человек, в том числе шесть детей. В районе пересечения с улицей Авторемонтной столкнулись Toyota и Opel.