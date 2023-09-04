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«Мама разрешила»: в тюменской деревне поймали 12-летнего школьника на Honda

«Мама разрешила»: в тюменской деревне поймали 12-летнего школьника на Honda

4 сентября 2023, 07:53
Фото: ГИБДД
12-летнего подростка за рулем Honda задержали инспекторы ДПС в деревне Солянка Уватского района. Вместе с ребенком в машине ехала его мама.
Сюжет
Дети

Как выяснилось, женщина разрешила сыну «порулить». Теперь тюменку ждет административная ответственность и штраф в размере 300 тысяч рублей. Информация о нарушении правил дорожного движения передана в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аварии, произошедшей в ночь со 2 на 3 сентября, пострадали двенадцать человек, в том числе шесть детей. В районе пересечения с улицей Авторемонтной столкнулись Toyota и Opel.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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