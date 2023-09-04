Летом 2023 года туристы из Тюменской области стали чаще отдыхать в Дагестане

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Республика Дагестан этим летом продемонстрировала самый быстрый прирост турпотока среди регионов СКФО. Именно сюда туристы совершили примерно на 20% больше поездок, чем летом 2022 года. По количеству поездок Дагестан занимает второе место в регионе, уступая только Ставропольскому краю, где сосредоточены здравницы Кавказских Минеральных Вод.
Наиболее популярной локацией в Дагестане является побережье Каспия в Дербенте и его окрестностях. В этой локации в сезоне-2023 побывало 70% путешественников. Более половины гостей Дагестана — 53% — посетили бархан Сарыкум, по 40% — Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, еще 22% — Карадахскую теснину, а 21% — село Гуниб. Замыкает топ достопримечательностей Дагестана по популярности у туристов аул-призрак Гамсутль, куда добирается каждый пятый турист (20%).
Средняя продолжительность путешествия по Дагестану у тюменцев прошедшим летом составила пять дней, тогда как средняя летняя поездка по России — три дня. По этому показателю республика уступила лишь Краснодарскому краю, Калининградской области и регионам Дальнего Востока — Камчатке, Приморью и Сахалину.
Чаще всего туристы из Тюменской области приезжают в Дагестан в июле. Самый популярный способ добраться досюда — самолет. Летом 2023 года таким образом до республики добрались порядка 50% туристов. Второй по популярности вид транспорта — автомобиль. Его выбрали 26% путешественников, остальные доехали поездом.
Количество бронирований отелей и других объектов проживания в Дагестане за три летних месяца 2023 года выросло примерно на 20% в годовом сопоставлении, что в целом совпадает с данными по динамике турпотока в регион, сообщают аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.
Как правило, путешественники селятся в отелях и мини-отелях — 85% от всех бронирований пришлось на такой тип объектов. Еще 9% бронирований приходится на апартаменты, по 3% — на хостелы и гостевые дома.
Стоимость ночи проживания в республике этим летом составляет в среднем 4 500 рублей, что на 15% выше, чем годом ранее. Как правило, отель в республике бронируют за 29 дней до заселения, в то время как в 2022 году глубина бронирования составляла лишь 20 дней. Это свидетельствует о том, что путешественники все чаще заранее планируют поездки в Дагестан.