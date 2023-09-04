Летом 2023 года туристы из Тюменской области стали чаще отдыхать в Дагестане

Стоимость ночи проживания в республике этим летом составляет в среднем 4 500 рублей, что на 15% выше, чем годом ранее. Как правило, отель в республике бронируют за 29 дней до заселения, в то время как в 2022 году глубина бронирования составляла лишь 20 дней. Это свидетельствует о том, что путешественники все чаще заранее планируют поездки в Дагестан.