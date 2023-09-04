Крупные пробки остановили движение в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В центре областной столицы в вечерний час пик вновь наблюдаются серьёзные пробки. Здесь произошло две аварии.
«На улице Запольной столкнулись „Рено“ и „Хендай“, движение в сторону центра встало», — сообщил тюменец Владимир С.
О пострадавших не сообщается, всего в городе произошло 3 автомобильные аварии. Пробки в городе составили семь баллов.
Ранее «наш город» сообщал, что ремонт на улице Запольной может серьёзно затянуться. Здесь с начала лета постоянно возникают пробки. Ремонтные бригады постоянно работают на улице с июня.