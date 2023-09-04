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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Пробки составили семь баллов

Крупные пробки остановили движение в центре Тюмени

4 сентября 2023, 13:45
Пробки составили семь баллов
Заторы растянулись почти на 3 километра из-за ДТП и дорожных работ. Встало движение на Товарной шоссе, улицах Чернышевского, Первомайской и Запольной.

В центре областной столицы в вечерний час пик вновь наблюдаются серьёзные пробки. Здесь произошло две аварии.

«На улице Запольной столкнулись „Рено“ и „Хендай“, движение в сторону центра встало», — сообщил тюменец Владимир С.

О пострадавших не сообщается, всего в городе произошло 3 автомобильные аварии. Пробки в городе составили семь баллов.

Ранее «наш город» сообщал, что ремонт на улице Запольной может серьёзно затянуться. Здесь с начала лета постоянно возникают пробки. Ремонтные бригады постоянно работают на улице с июня.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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