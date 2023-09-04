Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц

Такой же заработок, до 400 тысяч рублей, обещают менеджеру по работе с корпоративными клиентами с опытом работы до 3 лет. В обязанности будущего сотрудника будет входить активный поиск клиентов для реализации строительных материалов (преимущественно сэндвич-панели), ведение сделки до передачи товара клиенту. Приветствуется строительное образование.