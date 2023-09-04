Кому в Тюмени готовы платить по 400 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В вакансии, опубликованной на портале Зарплата.Ру указано, что метод работы вахтовый. Оплата за 1 день работы — от 5 тысяч рублей. Работодатель предоставляет жилье и оплачивает межвахту в размере 50 тысяч рублей в месяц.
Такой же заработок, до 400 тысяч рублей, обещают менеджеру по работе с корпоративными клиентами с опытом работы до 3 лет. В обязанности будущего сотрудника будет входить активный поиск клиентов для реализации строительных материалов (преимущественно сэндвич-панели), ведение сделки до передачи товара клиенту. Приветствуется строительное образование.
На втором месте по уровню предлагаемой заработной платы барбер с опытом работы 1-3 года. Ему обещают платить до 350 тысяч рублей ежемесячно. От будущего сотрудника требуется умение стричь базовые мужские стрижки, а также пунктуальность. График работы — сменный.
До 250 тысяч рублей готовы платить в Тюмени менеджеру активных продаж. В его обязанности будет входить поиск новых клиентов, расширение географии продаж, увеличение клиентской базы, продвижение бренда.
Ранее «Наш Город» писал, что, по данным Росстата, размер средней заработной платы в Тюменской области в июне этого года увеличился до 73 тысяч 206 рублей. За 6 месяцев средний заработок жителей региона вырос на 13%.