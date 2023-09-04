Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах

Кроме того, в августе этого годы мы писали, что на трассе запретят выезд на встречку. Заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Альберт Шаймухаметов рассказал, что на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение изменить проект дорожной разметки на проезжей части. Сплошную полосу, запрещающую выезд на встречную полосу движения, нанесут с 228 до 253 километр трассы. Такое решение было принято в связи с тем, что лишь за неделю в августе погибли 5 человек.