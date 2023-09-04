Какая трасса — смерти? Подборка самых страшных ДТП, произошедших на тюменских дорогах

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:21
Это шоссе по праву можно назвать дорогой смерти. Оно ведет через Тобольск и уходит в ХМАО. Только за прошедший год на этой трассе зарегистрировано 92 дорожно-транспортного происшествия. В прошлом году на этом шоссе произошло 140 аварий. А годом ранее — зарегистрировано 165 случаев. За прошедшие два года здесь погибли более сотни людей, и пострадали более 600 участников ДТП.
Не так давно мы сообщали, что на 115-м километре трассы Тюмень-ХМАО погиб 52-летний мужчина. В Ярковском районе водитель УАЗ не справился с управлением и перевернулся на машине. Автомобилист отказался от госпитализации, а его пассажир скончался на месте.
Кроме того, в августе этого годы мы писали, что на трассе запретят выезд на встречку. Заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Альберт Шаймухаметов рассказал, что на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение изменить проект дорожной разметки на проезжей части. Сплошную полосу, запрещающую выезд на встречную полосу движения, нанесут с 228 до 253 километр трассы. Такое решение было принято в связи с тем, что лишь за неделю в августе погибли 5 человек.
Пожалуй, одним из самых трагичных случаев, произошедших на федеральной трассе Тюмень — ХМАО не так давно, можно считать гибель тобольской семьи. Мы не раз сообщали о том, что в ДТП погиб водитель Infiniti и его дети. Жуткая авария унесла жизни автомобилиста, его супруги и троих детей.
14 августа в полдень на федеральной трассе в Уватском районе столкнулись три автомобиля. Несколько человек пострадали, трое погибли на месте. В ГИБДД также сообщалось, что на указанном участке было затруднено движение. Кроме того, один из автомобилей загорелся.
А помните трагедию, унесшую жизнь предпринимателя и его внуков? Автомобилист с двумя внуками и внучкой возвращался домой с рыбалки. Предварительно, водитель уснул за рулем из-за усталости и не заметил фуру. Внедорожник влетел в фуру. Трагедия случилась поздно вечером.
В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на шоссе Тюмень — ХМАО погиб 34-летний автомобилист. Авария произошла рано утром. На 447-м километре трассы столкнулись автобус Mercedes без пассажиров и кроссовер Renault Duster. Водитель автобуса выехал на встречную полосу.
Второе месте в рейтинге дорог смерти можно по праву отдать трассе Тюмень — Омск. За последние пару лет здесь погибло более 80 человек, а более 400 участников ДТП получили травмы.
Смертельна авария унесла жизнь 55-летнего водителя УАЗа. По неизвестным причинам фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗом. Оба автомобиля вылетели в кювет. Автомобилист, спровоцировавший аварию, был доставлен в больницу.
А как вам авария, в которой по вине автоледи, выехавшей на встречную полосу, пострадали трое подростков? Водитель врезалась в «Понтиак», в котором находились трое подростков. Водитель «Понтиака» скончался на месте, дети - были доставлены в больницу.
Утром 16 июня на 408-м километре шоссе столкнулись большегруз Renault и грузовик «Соболь». По предварительным данным, водитель иномарки нарушил безопасную дистанцию. Причиной ДТП стало ухудшение видимости на трассе из-за задымления от ландшафтных пожаров. В результате аварии погиб водитель и пассажир грузовика. Автовладелец Renault был доставлен в больницу.
На трассе Тюмень-Омск под колеса «Лады» попал подросток на самокате. Мальчика госпитализировали в больницу. Он выжил. Однако самокатчики все чаще становятся участниками ДТП.
На 105-м километре шоссе погибла пенсионерка. Здесь столкнулись автомобили Москвич и Iran. Предварительно, водитель москвича не уступил дорогу автомобилю Iran. В ГИБДД сообщили, что стаж водителя отечественного авто 45 лет. Однако в этой аварии по вине автомобилиста погибла его жена.
На 200-м километре автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП с участием двоих детей. Здесь столкнулись фура MAN и автомобиль Niva. Предварительно, большегруз выехал на встречную полосу. К счастью, авария оказалась не смертельной. Детям тоже удалось избежать травм, поскольку они находились в автокреслах.
Эта трасса является не самой популярной среди тюменских автомобилистов. Кроме того, мы не раз сообщали, что на участках этого шоссе водители сбивают диких животных. Лоси, лисы, зайцы принимают смертельные травмы в ДТП на себя.
Тем не менее за последние пару лет на трассе Тюмень — Курган погибло более 20 людей. Около 200 участников ДТП были госпитализированы в больницы.
А вот и случай нападения на лося. Автомобилист сбил дикое животное и скрылся с места происшествия. В ГИБДД нашему изданию сообщали, что поиски водителя активно ведутся. Сотрудники полиции произвели все необходимые замеры на месте ДТП.
На 513-м километре федеральной трассы столкнулись две фуры. Машины врезались лоб в лоб. В результате столкновения погибли оба водителя. На месте работали все службы, включая ТОСЭР.
Ночью мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Здесь он был сбил водителем иномарки. Случившееся произошло на 161-м километре федеральной трассы. От полученных травм пешеход скончался на месте.
На 170-м километре столкнулись «Мазда» и «Киа». Предварительно, владелец «Мазды» выехал на встречную полосу. От удара его автомобиль выбросило в кювет. В результате управляющий «Маздой» скончался на месте. Водителя второй иномарки доставили с травмами в больницу.
За прошедшие пару лет на этом шоссе произошло более 160 аварий, в которых погибло 9 человек. Около 30 участников ДТП были ранены и госпитализированы.
Утром 28 июля на 297-м километре трассы произошла авария с участием трактора и пустого бензовоза. От столкновения трактор занесло в кювет. Его водитель скончался на месте. В ГИБДД сообщали, что виновником аварии стал водитель бензовоза.
Несколькими днями ранее на 186-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург погиб пожилой водитель. Автомобилист, управляя иномаркой, въехал в грузовик, вставший на обочину из-за поломки. В результате ДТП автомобилист получил множественные травмы и скончался в больнице.
На 310-м километре насмерть сбили пешехода из села Гусево. Предварительно, 44-летний сельчанин переходил дорогу в неположенном месте, где и был сбил иномаркой. Автоледи, сбившая пешехода, ехала из города на дачу.
Помните аварию, где по вине водителя автобуса, пострадал водитель встречного авто? Водитель школьного автобуса перевозил детей, разворачиваясь, нарушил правила очередности проезда и врезался в «Ладу». Позднее мы писали, что после госпитализации 20-летний автомобилист скончался в больнице от полученных травм.
Подводя итоги, хочется отметить, что лишь немногие смертельные аварии происходили по причине погодных условий. Большинство из них произошли по вине автомобилистов, нарушивших ПДД. Становится жутко, вспоминая эти случаи, осознавая, что многие автовладельцы, нарушая ПДД перевозили в салоне своих родственников, в том числе и детей. Однако даже это не сподвигло их быть осторожнее на дорогах. Стоит отметить и тот факт, что немалый процент ночных аварий происходит по вине пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте.