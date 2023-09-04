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Измерим уровень газов: молодой ученый нашел решение глобальной экологической проблемы

Измерим уровень газов: молодой ученый нашел решение глобальной экологической проблемы

4 сентября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Молодой ученый из Таганрога Николай Рудык разработал вместе со своей командой мультисенсорную газовую систему, которая способна решить проблему парникового эффекта.

Идея

Николай Рудык является младшим научным сотрудником Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (ИНЭП ЮФУ).

Данным проектом молодой ученый занимается около шести лет. Идея появилась в период написания диссертации и представляет собой ее продолжение, поддержанное Стипендией Президента РФ.

 

В чем, собственно, проблема?

 

Аккумуляция парниковых газов в атмосфере, вызванных деятельностью человека, оказывает негативное воздействие на глобальный климат.

«Контроль за уровнем парниковых газов — это важная проблема, которая стоит на повестке ООН. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от загрязнения воздуха умирают порядка 7 млн человек», — говорит Олег Ильин, руководитель Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов ИНЭП ЮФУ. Этим и обусловлена глобальность проблемы и необходимость ее решения, что отражает актуальность научного исследования Николая.

 

Цель

 

Главной целью проекта является разработка конструкции и технологических основ создания сенсоров парниковых газов на основе углеродных наноструктур с контролируемыми параметрами, повышенной энергоэффективностью, чувствительностью и селективностью.

С помощью данного изобретения можно контролировать концентрацию углекислого газа в атмосфере, а также в бытовых и производственных помещениях, что позволит улучшить здоровье и качество жизни людей. Таким образом, практический смысл использования сенсора состоит в том, что устройство позволяет количественно оценить степень загрязнения в воздухе, что в дальнейшем даст возможность принимать решения по борьбе с этой экологической проблемой.

На данный момент, по словам Николая Рудык, все поставленные цели достигнуты, и есть идеи по доработке сенсора, чем на сегодняшний день и занимается молодой ученый со своей командой.

 

Несколько слов о команде

 

Научная группа, участвующая в разработке, состоит из шести человек: одна часть из них занимается моделированием, другая — углеродными нанотрубками, третья — исследованием полученных структур, четвертая — представленная коллегами соседней кафедры — измерением газовых сенсоров.

Фото: 1MI

Значимость разработки и перспективы

 

В сенсоре применен особый материал — углеродные нанотрубки, обладающие необычными свойствами. Уникальность прибора и его конкурентное преимущество, как уже было сказано выше, заключается в его малых габаритах, низком энергопотреблении, высокой чувствительности и небольшой стоимости массового производства.

Поскольку в нашей стране мало отечественных газоанализаторов, данная разработка представляет собой один из первых шагов к импортозамещению газоаналитических сенсоров, что, безусловно, отразится на социально-экономическом благополучии населения России и повысит потребность в высококвалифицированных научных специалистах.

Газовая сенсорика — одно из перспективных направлений в российской науке. Сенсоры могут применяться в различных сферах жизни (бытовые и производственные помещения, сельское хозяйство, медицина, мониторинг окружающей среды и пр.), что выразится в повышении уровня качества жизни населения нашей страны.

 

Господдержка

 

Оборудование в сфере микроэлектроники является крайне дорогостоящим, и основным источником средств для их приобретения выступает господдержка. Так, за последние 15 лет в Южный федеральный университет было закуплено множество технологического и аналитического оборудования. «Денежные средства на оборудование определяются приоритетами государства. А мы уже стараемся ориентировать наших молодых ученых в русло тех прорывных направлений, которые важны стране», — комментирует заведующий кафедрой нанотехнологий и микросистемной техники ИНЭП ЮФУ Алексей Коломийцев.

 

О чем мечтают молодые ученые России?

 

«Я мечтаю о том, чтобы Россия стала передовой научной державой», — говорит автор проекта Николай Рудык, — «к тому же в настоящее время для этого создаются все условия поддержки как науки, так и малых предприятий, а также стартапов различного масштаба».

Для себя молодой ученый твердо решил, что он будет расти, развиваться в научной среде и дальше создавать новые изобретения на благо отечества, которые позволят каждому из нас жить лучше.

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