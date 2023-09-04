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Новости вечером в Тюмени

Итоги дня Тюмени: платный подземный паркинг, ребенок в коме после ДТП, «бабье лето»

4 сентября 2023, 18:42
Фото: 1MI
Новости вечером в Тюмени
Дайджест событий в Тюменской области за 4 сентября.
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Итоги

В Тюмени на площади 400-летия подземный паркинг станет платным

Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени подготовят к переходу на платный режим работы в срок до 1 ноября. Такие данные указаны в документации администрации города.

Подрядчик ООО «Курсус», ведет работы по установке необходимого для работы платной парковки оборудования. Здесь скоро появятся касс безналичных платежей, шлагбаумы и камеры. На эти цели будет затрачено более 9,5 миллионов рублей.

Парковка была открыта ещё в 2018 году, здесь могут разместиться 290 машин. Работы по возведению паркинга проводила компания «Мострострой-11». Изначально власти планировали запустить бесплатный режим работы только в тестовом режиме, он продлился более пяти лет.

«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП

Вместо того, чтобы встречаться в школе с одноклассниками 13-летней Дарье Фокиной приходится заново учиться ходить. На пешеходном переходе ее сбил водитель, на которого не завели уголовное дело.

У Даши диагностировали черепно-мозговую травму с субарахноидальными кровоизлияниями в бороздах мозг и переломы костей таза. 3 месяца девочка провела в коме, прогнозы врачей были неутешительными, ведь Даша долгое время вовсе не реагировала на внешние раздражители. По словам врачей, если пациент не приходит в себя в течение 2-4 недель комы, то диагностируют хроническую кому. Чем дольше она длится, тем меньше вероятность положительного исхода. Была назначена медицинская экспертиза, в которой подтвердился факт нанесения ребенку тяжких повреждений. Было также доказано, что ребенок шел по пешеходному переходу.

В показаниях водителя Алишера Аглукова сказано, что сразу принял меры торможения, но из-за скользкой дороги не успел остановить автомобиль.

«Бабье лето» в Тюмени наступит раньше обычного

В четверг, в областной столице синоптики прогнозируют днём +17…+18 градусов. В воскресенье, 10 сентября, столбики термометров, несмотря на моросящий дождь, покажут +19…+20. Тёплая погода ожидается до 19 сентября включительно. В конце следующей неделе в Тюмени ожидается потепление до +24…+25.

«Просил посмотреть и снимал штаны»: в Тюмени поймали эксгибициониста

Стражи порядка задержали извращенца в районе популярного у горожан парка «Гагаринский». Мужчина продолжительное временя пугал прогуливающихся по парку дам демонстрацией своего мужского достоинства. Его удалось задержать, нарушителя доставили в дежурную часть отделения полиции № 2. В отношении гражданина составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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