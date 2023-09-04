Итоги дня Тюмени: платный подземный паркинг, ребенок в коме после ДТП, «бабье лето»

У Даши диагностировали черепно-мозговую травму с субарахноидальными кровоизлияниями в бороздах мозг и переломы костей таза. 3 месяца девочка провела в коме, прогнозы врачей были неутешительными, ведь Даша долгое время вовсе не реагировала на внешние раздражители. По словам врачей, если пациент не приходит в себя в течение 2-4 недель комы, то диагностируют хроническую кому. Чем дольше она длится, тем меньше вероятность положительного исхода. Была назначена медицинская экспертиза, в которой подтвердился факт нанесения ребенку тяжких повреждений. Было также доказано, что ребенок шел по пешеходному переходу.