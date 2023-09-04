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Еще три дня будут пробки: дорожные работы по Запольной в Тюмени продлятся до четверга

Еще три дня будут пробки: дорожные работы по Запольной в Тюмени продлятся до четверга

4 сентября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Начало первой учебной недели в Тюмени ознаменовалось многочисленными пробками. Усугубили ситуацию дорожные работы — заторы на отдельных улицах областной столицы наблюдаются в течение всего дня.
Фото: 2 ГИС

Особое нарекание вызвали у тюменцев дорожные работы на улице Запольной — из-за них сегодня утром пробка протяженностью порядка трех километров образовалась на улице 50 лет ВЛКСМ.

«4 сентября, день, когда максимально высокая загруженность на дорогах. Люди вернулись с отпусков, первый школьный день, понедельник. Что нужно сделать с точки зрения коммунальщиков — верно, перекопать главные улицы, чтобы город встал в 5-бальных пробках», — возмутились горожане в социальных сетях.

По словам тюменцев, работы на данном участке улицы проводят уже пятые раз за последние несколько месяцев.

В администрации Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что на участке Запольной ведутся работы по замене тепловой сети.

«Плановый срок восстановления нормальной схемы движения автотранспорта — 7 сентября 2023 года. Принимаются возможные меры с целью завершения работ в возможно короткие сроки», — заверили в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли срок запуска автодвижения по улице Ленина на конец октября. Ранее открыть улицу для транспортных средств планировали до 1 сентября.

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