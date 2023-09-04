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Дорогу на улице Запольной в Тюмени могут ремонтировать весь сентябрь

Дорогу на улице Запольной в Тюмени могут ремонтировать весь сентябрь

4 сентября 2023, 12:33
Фото: 1MI
Тюменцы полагают, что ремонт на улице Запольной (недалеко от центра города) закончится не скоро. Здесь с начала лета постоянно возникают пробки.

Ранее «Наш город» сообщал, что ремонтные бригады планируют закончить работы на трассе в четверг, но тюменцы полагают, что они продолжатся.

«Там перед началом ремонтируемого участка метрах в 20 асфальт вокруг люка проваливается в сторону Первомайской. Закончат с текущим, закроют потом ещё раз примерно это же место», — сообщил тюменец Евгений Д.

Более того, «Наш город» уже отмечал пробки на улице в июне и июле. Тогда здесь тоже шли ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что на улице Запольной утром возникли пробки в три километра. По словам тюменцев, работы на данном участке улицы проводят уже пятые раз за последние несколько месяцев.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Пробки#Безопасность на дорогах
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