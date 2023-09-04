Дорогу на улице Запольной в Тюмени могут ремонтировать весь сентябрь

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Ранее «Наш город» сообщал, что ремонтные бригады планируют закончить работы на трассе в четверг, но тюменцы полагают, что они продолжатся.
«Там перед началом ремонтируемого участка метрах в 20 асфальт вокруг люка проваливается в сторону Первомайской. Закончат с текущим, закроют потом ещё раз примерно это же место», — сообщил тюменец Евгений Д.
Более того, «Наш город» уже отмечал пробки на улице в июне и июле. Тогда здесь тоже шли ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что на улице Запольной утром возникли пробки в три километра. По словам тюменцев, работы на данном участке улицы проводят уже пятые раз за последние несколько месяцев.