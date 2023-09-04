Банк ДОМ. РФ в 2 раза нарастил выдачу ипотеки на ИЖС

Ипотеку на ИЖС в этом году чаще оформляли в Московской области (7,3 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза). Показатели Краснодарского края — 3,5 млрд рублей и рост в 2 раза, лидирующую тройку замыкает Ленобласть — 2,7 млрд и рост в 2,5 раза. В первой десятке также Татарстан (1,5 млрд рублей, в 2,5 раза), Новосибирская (1,2 млрд рублей, в 3 раза), Самарская (1,2 млрд, рост в 3 раза), Ростовская (1,1 млрд рублей, рост в 3,6 раза), Тюменская (1,1 млрд рублей, рост в 2,7 раза), Челябинская (650 млн рублей, в 1,3 раза) и Свердловская (630 млн рублей, в 1,4 раза) области.