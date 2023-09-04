Банк ДОМ. РФ в 2 раза нарастил выдачу ипотеки на ИЖС

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В банке сообщили, что это вдвое больше, чем результат, полученный за аналогичный период минувшего года.
Ипотеку на ИЖС в этом году чаще оформляли в Московской области (7,3 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза). Показатели Краснодарского края — 3,5 млрд рублей и рост в 2 раза, лидирующую тройку замыкает Ленобласть — 2,7 млрд и рост в 2,5 раза. В первой десятке также Татарстан (1,5 млрд рублей, в 2,5 раза), Новосибирская (1,2 млрд рублей, в 3 раза), Самарская (1,2 млрд, рост в 3 раза), Ростовская (1,1 млрд рублей, рост в 3,6 раза), Тюменская (1,1 млрд рублей, рост в 2,7 раза), Челябинская (650 млн рублей, в 1,3 раза) и Свердловская (630 млн рублей, в 1,4 раза) области.
«ИЖС — один из наиболее быстрорастущих сегментов, ипотечный спрос на него стабильно высокий. Во многом он стимулируется поддержкой государства, а также усилиями банков, улучшающих свои продукты. Это повышает доступность индивидуального жилья в стране. В части ипотечных предпочтений клиентов отмечу рост „Семейной“ и ИТ-ипотеки. Ориентируясь на желание многих людей строить дома самостоятельно, в конце августа мы возобновили прием заявок на ИЖС хозспособом, за неделю принято более 200 заявок от потенциальных клиентов», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Аналитики банка отметили, что чаще всего клиенты Банка ДОМ.РФ пользовались «Семейной ипотекой» — примерно 40% (1800 семей). «Льготной программой с господдержкой» клиенты финансово-кредитной организации клиенты пользовались в 27% случаев. Еще 12% взяли кредит по ИТ-ипотеке.
Отмечается, что ипотека на ИЖС в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,6%. Процентная ставка по «Семейной» и «Льготной» ипотеке начинается от 6,6%, по ИТ-ипотеке — от 3,7%. Максимальная сумма кредита для госпрограмм составляет 12 млн рублей (для ИТ-ипотеки — 18 млн рублей).