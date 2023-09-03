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В Тюменской области образовался дефицит кадров в нефтяной сфере

В Тюменской области образовался дефицит кадров в нефтяной сфере

3 сентября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Более пяти тысяч вакансий открыли в этом году в Тюменской области нефтегазовые компании. Это на 58% больше, чем в 2022 году.

Самыми востребованными специалистами в нефтегазовых компаниях стали водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесари и машинисты (по 4%), инженер-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, электромонтажники, разнорабочие, токари (по 2%).

При этом наиболее дефицитными на рынке специалистами, которые нужны в нефтегазовых компаниях, являются токари — на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме), слесарь (1,5), сварщик (1,6), разнорабочий (1,8), продавец (1,8), машинист (1,8), электромонтажник (2). Важно, что данные специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях — что ужесточает конкуренцию за кадры.

В целом в Тюменской области количество активных резюме на одну вакансию в сфере добычи сырья составляет 3,3. Год назад на одно предложение о работе приходилось 4,5 резюме. Это говорит о дефиците кадров, сообщают аналитики HeadHunter.

Средний рыночный диапазон заработных плат в регионе составил 68 966 — 149 425 рублей (год назад: 59 770 — 137 931 рубль).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в банке вакансий представлено более 24 тысяч предложений о работе. Число официально зарегистрированных безработных в регионе составляет 2,5 тысяч человек.

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