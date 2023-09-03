В Тюменской области образовался дефицит кадров в нефтяной сфере

При этом наиболее дефицитными на рынке специалистами, которые нужны в нефтегазовых компаниях, являются токари — на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме), слесарь (1,5), сварщик (1,6), разнорабочий (1,8), продавец (1,8), машинист (1,8), электромонтажник (2). Важно, что данные специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях — что ужесточает конкуренцию за кадры.