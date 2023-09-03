В Тюмени из окна «муравейника» выпал мужчина. Он разбился насмерть

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 4:04. Медики прибыли на место ЧП спустя 12 минут. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 20 на 21 августа в Тюмени из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка. Она погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.