nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Тюмени из окна «муравейника» выпал мужчина. Он разбился насмерть

В Тюмени из окна «муравейника» выпал мужчина. Он разбился насмерть

3 сентября 2023, 06:14
Фото: 1MI
В Тюмени из окна дома по улице Республики, 92, выпал мужчина. Трагедия произошла в воскресенье под утро.
Видео: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 4:04. Медики прибыли на место ЧП спустя 12 минут. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 20 на 21 августа в Тюмени из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка. Она погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Читайте также:
В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушкаВ Тюмени из окна многоэтажки выпала девушкаСтали известны подробности трагедии на Мысу
#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Человек выпал из окна
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
1 сентября, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
1 сентября, 06:05
Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки
Вчера, 07:09
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
1 сентября, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
1 сентября, 01:00
«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать
1 сентября, 07:57