В Тобольск приедет «Поезд Победы»

Во время работы экспозиции на тобольском ж/д вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы Великой Отечественной войны, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в специальной военной операции.