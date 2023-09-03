В Тобольск приедет «Поезд Победы»

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Published Сегодня, 05:55
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В составе поезда — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами.
Во время работы экспозиции на тобольском ж/д вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы Великой Отечественной войны, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в специальной военной операции.
Посетить экспозицию тоболяки и гости города смогут с 5 по 7 сентября. Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в этом году в мае прибыл «Эшелон Победы». В областной столице состав находился несколько часов.