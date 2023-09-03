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В Тобольск приедет «Поезд Победы»

В Тобольск приедет «Поезд Победы»

3 сентября 2023, 05:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде, откроется во вторник, 5 сентября.

В составе поезда — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами.

Во время работы экспозиции на тобольском ж/д вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы Великой Отечественной войны, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в специальной военной операции.

Посетить экспозицию тоболяки и гости города смогут с 5 по 7 сентября. Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в этом году в мае прибыл «Эшелон Победы». В областной столице состав находился несколько часов.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Выставка#Поезд
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