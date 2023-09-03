В ДТП на тюменской объездной пострадали 12 человек

В момент аварии в Toyota находилась семья с четырьмя дочерьми 4-х, 12-им лет и 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. В результате ДТП дети и родители получили ушибы.