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Posted 3 сентября 2023, 04:23

Published 3 сентября 2023, 04:23

Modified 3 сентября 2023, 04:25

Updated 3 сентября 2023, 04:25

В ДТП на тюменской объездной пострадали 12 человек

3 сентября 2023, 04:23
Сюжет
Дети
Двенадцать человек, в том числе шестеро детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем ночью на окружной дороге Тюмени.

В районе пересечения с улицей Авторемонтной столкнулись Toyota и Opel. По предварительным данным, водитель Toyota нарушил правила очередности проезда, выезжая со второстепенной дороги.

В момент аварии в Toyota находилась семья с четырьмя дочерьми 4-х, 12-им лет и 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. В результате ДТП дети и родители получили ушибы.

В Opel ехали четверо взрослых и двое мальчиков 9-ти и 6-ти лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший с использованием ремня безопасности. Предварительно, никто из пострадавших не госпитализирован.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в районе поселка Богандинский столкнулись Mercedes и Ford. В ДТП травмы получили двое детей 2016 и 2018 годом рождения. Они находятся в больнице.

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