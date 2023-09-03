В ДТП на тюменской объездной пострадали 12 человек

Posted 3 сентября 2023, 04:23
Published 3 сентября 2023, 04:23
Modified 3 сентября 2023, 04:25
Updated 3 сентября 2023, 04:25
В районе пересечения с улицей Авторемонтной столкнулись Toyota и Opel. По предварительным данным, водитель Toyota нарушил правила очередности проезда, выезжая со второстепенной дороги.
В момент аварии в Toyota находилась семья с четырьмя дочерьми 4-х, 12-им лет и 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. В результате ДТП дети и родители получили ушибы.
В Opel ехали четверо взрослых и двое мальчиков 9-ти и 6-ти лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший с использованием ремня безопасности. Предварительно, никто из пострадавших не госпитализирован.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в районе поселка Богандинский столкнулись Mercedes и Ford. В ДТП травмы получили двое детей 2016 и 2018 годом рождения. Они находятся в больнице.