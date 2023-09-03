Тюменские дети на летних каникулах познакомились с культурой Беларуси

Posted 3 сентября, 11:23
Published 3 сентября, 11:23
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Так, хореограф центра, руководитель творческой группы Сергей Баев, поставил белорусский народный танец «Беларусь маладая», в нем приняли участие ребята, входящие в состав творческой группы.
Педагог дополнительного образования Ольга Рыбак провела мастер-классы и создала вместе с детьми работы для выставки прикладного творчества, а также познакомила своих подопечных с особенностями белорусской кухни.
Благодаря этому на выставке появились деревянные шкатулки и тарелки с оговской росписью; стеклянные фонарики, расписанные вручную; белорусские маляваныя дываны (рисованные ковры); тряпичные куклы в национальных костюмах и кукла-мотанка; композиции из искусственных цветов и ручная вышивка гладью. И, конечно, ребята по достоинству оценили картофельные «драники» со сметаной, которые научились готовить на занятиях.
Фестиваль «Нас объединяет культура» познакомил с традициями и народным искусством Беларуси детей, которые отдыхали на летних сменах в филиалах «Ребячьей республики». Творческие мастер-классы дополнили виртуальные экскурсии по памятным местам и детским центрам соседей.