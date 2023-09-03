Тюменские дети на летних каникулах познакомились с культурой Беларуси

Благодаря этому на выставке появились деревянные шкатулки и тарелки с оговской росписью; стеклянные фонарики, расписанные вручную; белорусские маляваныя дываны (рисованные ковры); тряпичные куклы в национальных костюмах и кукла-мотанка; композиции из искусственных цветов и ручная вышивка гладью. И, конечно, ребята по достоинству оценили картофельные «драники» со сметаной, которые научились готовить на занятиях.