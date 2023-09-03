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Средняя зарплата в Тюменской области выросла до 73,2 тысяч рублей

Средняя зарплата в Тюменской области выросла до 73,2 тысяч рублей

3 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Средняя заработная плата в Тюменской области в июне этого года выросла до 73 тысяч 206 рублей, что на 13% больше, чем полгода назад. В тоже время тюменцы зарабатывают меньше, чем в среднем по России на 3,4 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область занимает третье место в по размеру среднего заработка. Больше всех в УрФО зарабатывают жители Ямала — 148,2 тысячи рублей. На втором месте находится Югра — 119,3 тысячи рублей.

Жители Свердловской области в среднем ежемесячно получают 66,9 тысяч рублей, Челябинской и Курганской области — 61,6 и 53,7 тысяч рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает сотрудников нефтяной отрасли. В среднем на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров.

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