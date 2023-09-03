Средняя зарплата в Тюменской области выросла до 73,2 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:01
Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область занимает третье место в по размеру среднего заработка. Больше всех в УрФО зарабатывают жители Ямала — 148,2 тысячи рублей. На втором месте находится Югра — 119,3 тысячи рублей.
Жители Свердловской области в среднем ежемесячно получают 66,9 тысяч рублей, Челябинской и Курганской области — 61,6 и 53,7 тысяч рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает сотрудников нефтяной отрасли. В среднем на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров.