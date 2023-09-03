Пять человек пострадали в ДТП на улице Матмасовской в Тюмени

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки со стажем за рулем 8 месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.
В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей — пассажиры Lada девочки 7-ми и 4-х лет. Дети перевозились без детских удерживающих устройств. 4-летняя малышка госпитализирована.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что двое детей получили травмы в ДТП, произошедшем вечером в субботу под поселком Богандинский. Юные тюменцы находятся в больнице.