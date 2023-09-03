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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Пять человек пострадали в ДТП на улице Матмасовской в Тюмени

Пять человек пострадали в ДТП на улице Матмасовской в Тюмени

3 сентября 2023, 04:36
Фото: ГИБДД
Здесь столкнулись Lada Granta и Nissan. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
Дети

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки со стажем за рулем 8 месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей — пассажиры Lada девочки 7-ми и 4-х лет. Дети перевозились без детских удерживающих устройств. 4-летняя малышка госпитализирована.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что двое детей получили травмы в ДТП, произошедшем вечером в субботу под поселком Богандинский. Юные тюменцы находятся в больнице.

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#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Дети#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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