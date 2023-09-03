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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:58

Нетрезвые тюменцы разнесли лифт в одном из домов в Зареке

Нетрезвые тюменцы разнесли лифт в одном из домов в Зареке

3 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Тюмени компания пьяных молодых людей, застрявших в лифте одного из домов по улице Велижанской, разнесли его кабину. По предварительным данным, размер ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей.
Видео: ЧС Тюмень

По словам очевидцев, молодые люди оказались в лифтовой ловушке из-за внезапно отключившегося в доме света. У девушки, присутствовавший среди молодых людей, произошла истерика. Для того, чтобы выбраться из лифта молодые люди решили не дожидаться включения света и механиков, а просто разобрать кабину.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки по факту осквернения Вечного огня. Инцидент произошел в Тюмени 28 августа.

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