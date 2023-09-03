Нетрезвые тюменцы разнесли лифт в одном из домов в Зареке

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам очевидцев, молодые люди оказались в лифтовой ловушке из-за внезапно отключившегося в доме света. У девушки, присутствовавший среди молодых людей, произошла истерика. Для того, чтобы выбраться из лифта молодые люди решили не дожидаться включения света и механиков, а просто разобрать кабину.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки по факту осквернения Вечного огня. Инцидент произошел в Тюмени 28 августа.