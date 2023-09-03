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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

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Итоги недели: отставка Коломийца, увольнение начальника ГИБДД и дефицит учителей

Итоги недели: отставка Коломийца, увольнение начальника ГИБДД и дефицит учителей

3 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. Среди них — слухи об отставке руководителя областного УМВД Леонида Коломийца, увольнение начальника ГИБДД Тюменской области Александра Миллера и кадровый голод в школах.
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Итоги
Фото: тг-канал Наше ЛукоМоорьЕ

Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку

Информация об увольнении главного полицейского Тюменской области Леонида Коломийца была распространена на этой неделе. Слухи об его уходе ходили и ранее — тогда сообщалось, что кресло руководителя УМВД он может покинуть из-за проблем со здоровьем.

На этой неделе инсайдеры сообщили, что причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД являются многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России — по итогам министерской инспекторской проверки в начале года Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. По информации источников, рапорт на увольнение будет написан сразу после выхода Коломийца из отпуска.

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Вместе с ним УМВД покинет еще ряд ключевых сотрудников — заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов, начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко, заместитель начальника полиции по оперативной работе Максим Игнатенко

Фото: ГИБДД ТО

Начальник ГИБДД по Тюменской области Миллер подал рапорт на увольнение

В четверг, 31 августа, Александр Миллер написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Его уход источники связывают с зачисткой в УМВД по Тюменской области. Также отмечают, что Александр Миллер может быть замешан в скандалах с выдачей «красивых» номеров — в январе этого года почти 100 таких номеров была выдана «по заказу».

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Если будет доказано, что данные номера куплены у главного автоинспектора региона, ему грозит тюремный срок.

Фото: 1MI

Кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей

В Тюменских школах катастрофически не хватает педагогов. Директора школ отмечают, что в связи с дефицитом кадров, приходится увеличивать нагрузку на преподавателей — вместо 18 часов уроков в неделю ставить более 40 часов.

По данным аналитиков, средний размер заработка тюменских учителей составляет 50-55 тысяч рублей. Однако в реальности это не совсем так — для того, чтобы получать такие деньги педагогам приходится брать 2,5 рабочих ставки. Поэтому низкие заработные платы являются еще одной причиной дефицита кадров в общеобразовательных учреждениях.

Вторая причина — это обилие бумажной работы. От реального общения с детьми учителя закрыты — вместо этого педагоги теперь просто «предоставляют услугу».

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По информации портала «Работа России» образовательные школы Тюменской области укомплектованы на 96% (АППГ — 97%), не хватает примерно 435 преподавателей. В числе наиболее востребованных специалистов — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков.

Фото: 1MI

Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов

Жители Тюмени начали объединяться в дружины, чтобы бороться с уличным беспределом и этническими бандами.

В новых микрорайонах заречной части Тюмени выходцы из стран СНГ заняли все спортивные площадки. Детей туда не пускают — с таким произволом решили бороться самостоятельно родители юных тюменцев. И теперь выходят на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть.

Тюмень стала не единственным городом России, где начали появляться народные патрули — это повсеместный процесс организации общества. По мнению члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова, это не совсем правильно — в данном вопросе должно быть взаимодействие государства и общества.

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Кстати, в СПЧ уже обсуждают инициативу о принятии на федеральном уровне реально действующего законодательства по развитию системы народных дружин и об официальном статусе дружинника в системе обеспечения безопасности общества.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Итоги
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