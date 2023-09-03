Итоги недели: отставка Коломийца, увольнение начальника ГИБДД и дефицит учителей

В четверг, 31 августа, Александр Миллер написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Его уход источники связывают с зачисткой в УМВД по Тюменской области. Также отмечают, что Александр Миллер может быть замешан в скандалах с выдачей «красивых» номеров — в январе этого года почти 100 таких номеров была выдана «по заказу».