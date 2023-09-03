Итоги недели: отставка Коломийца, увольнение начальника ГИБДД и дефицит учителей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Информация об увольнении главного полицейского Тюменской области Леонида Коломийца была распространена на этой неделе. Слухи об его уходе ходили и ранее — тогда сообщалось, что кресло руководителя УМВД он может покинуть из-за проблем со здоровьем.
На этой неделе инсайдеры сообщили, что причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД являются многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России — по итогам министерской инспекторской проверки в начале года Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. По информации источников, рапорт на увольнение будет написан сразу после выхода Коломийца из отпуска.
Вместе с ним УМВД покинет еще ряд ключевых сотрудников — заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов, начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко, заместитель начальника полиции по оперативной работе Максим Игнатенко
В четверг, 31 августа, Александр Миллер написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Его уход источники связывают с зачисткой в УМВД по Тюменской области. Также отмечают, что Александр Миллер может быть замешан в скандалах с выдачей «красивых» номеров — в январе этого года почти 100 таких номеров была выдана «по заказу».
Если будет доказано, что данные номера куплены у главного автоинспектора региона, ему грозит тюремный срок.
В Тюменских школах катастрофически не хватает педагогов. Директора школ отмечают, что в связи с дефицитом кадров, приходится увеличивать нагрузку на преподавателей — вместо 18 часов уроков в неделю ставить более 40 часов.
По данным аналитиков, средний размер заработка тюменских учителей составляет 50-55 тысяч рублей. Однако в реальности это не совсем так — для того, чтобы получать такие деньги педагогам приходится брать 2,5 рабочих ставки. Поэтому низкие заработные платы являются еще одной причиной дефицита кадров в общеобразовательных учреждениях.
Вторая причина — это обилие бумажной работы. От реального общения с детьми учителя закрыты — вместо этого педагоги теперь просто «предоставляют услугу».
По информации портала «Работа России» образовательные школы Тюменской области укомплектованы на 96% (АППГ — 97%), не хватает примерно 435 преподавателей. В числе наиболее востребованных специалистов — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков.
Жители Тюмени начали объединяться в дружины, чтобы бороться с уличным беспределом и этническими бандами.
В новых микрорайонах заречной части Тюмени выходцы из стран СНГ заняли все спортивные площадки. Детей туда не пускают — с таким произволом решили бороться самостоятельно родители юных тюменцев. И теперь выходят на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть.
Тюмень стала не единственным городом России, где начали появляться народные патрули — это повсеместный процесс организации общества. По мнению члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова, это не совсем правильно — в данном вопросе должно быть взаимодействие государства и общества.
Кстати, в СПЧ уже обсуждают инициативу о принятии на федеральном уровне реально действующего законодательства по развитию системы народных дружин и об официальном статусе дружинника в системе обеспечения безопасности общества.