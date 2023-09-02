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В зоне СВО погиб 35-летний житель тюменского села

В зоне СВО погиб 35-летний житель тюменского села

2 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
35-летний житель Упоровского района Александр Потапов погиб в зоне специальной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил 4 августа в ходе выполнения боевого задания.

Церемония прощания и похороны бойца состоялись на этой неделе в селе Упорово.

«Вечная память Александру! Он остался в моей памяти очень хорошим добрым парнем. Искренние соболезнования его маме, родным и близким», — написали односельчане в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб житель поселка Богандинский, 24-летний Андрей Локоткин, призванный в ВС в ходе частичной мобилизации. Похороны военного состоялись 23 августа.

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