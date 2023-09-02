В зоне СВО погиб 35-летний житель тюменского села

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Церемония прощания и похороны бойца состоялись на этой неделе в селе Упорово.
«Вечная память Александру! Он остался в моей памяти очень хорошим добрым парнем. Искренние соболезнования его маме, родным и близким», — написали односельчане в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб житель поселка Богандинский, 24-летний Андрей Локоткин, призванный в ВС в ходе частичной мобилизации. Похороны военного состоялись 23 августа.