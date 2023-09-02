В Тюменскую область прибыло более 500 тысяч доз вакцины против гриппа

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 05:23
500 тысяч препаратов распределены по поликлиникам, ФАПам, медицинским кабинетам в общеобразовательных учреждениях.
Как пояснили в департаменте образования Тюменской области, вакцинация стартует на следующей неделе. В школах региона работают около 160 медицинских кабинетов. Все они лицензированы и оборудованы в соответствии с санитарными требованиями.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших коронавирусом. За последнюю неделею число вывяленных случаев возросло на 8,3% — до 26. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.