В Тюмени продажи обогревателей выросли в несколько раз из-за холодов

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Продавцы в магазинах называют причиной ажиотажа прохладную погоду, установившуюся в Тюмени более недели назад.
«В последние две недели мы отмечаем увеличение штучных продаж обогревательных приборов в Тюмени более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Относительно предыдущих недель августа позитивная динамика еще выше», — рассказал РБК Тюмень руководитель пресс-службы сети электроники «Эльдорадо» и «МВидео» Андрей Петров.
По его словам, средняя стоимость обогревателей составляет от 1 до 3,5 тысяч рублей. Самые дешевые — тепловентиляторы. Их цены не превышает полутора тысяч рублей, тогда как радиаторы стоят около 3,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в администрации Тюмени сообщили, когда в домах горожан включат отопление. По словам чиновников, батареи станут горячими только после того, как в течение пяти дней температура воздуха на улице не будет подниматься выше +8.