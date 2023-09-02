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В Тюмени продажи обогревателей выросли в несколько раз из-за холодов

В Тюмени продажи обогревателей выросли в несколько раз из-за холодов

2 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Жители Тюменской области скупают бытовые электрообогреватели. За последние недели продажи обогревателей возросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продавцы в магазинах называют причиной ажиотажа прохладную погоду, установившуюся в Тюмени более недели назад.

«В последние две недели мы отмечаем увеличение штучных продаж обогревательных приборов в Тюмени более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Относительно предыдущих недель августа позитивная динамика еще выше», — рассказал РБК Тюмень руководитель пресс-службы сети электроники «Эльдорадо» и «МВидео» Андрей Петров.

По его словам, средняя стоимость обогревателей составляет от 1 до 3,5 тысяч рублей. Самые дешевые — тепловентиляторы. Их цены не превышает полутора тысяч рублей, тогда как радиаторы стоят около 3,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в администрации Тюмени сообщили, когда в домах горожан включат отопление. По словам чиновников, батареи станут горячими только после того, как в течение пяти дней температура воздуха на улице не будет подниматься выше +8.

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