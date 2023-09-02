В Тюмени 9-летняя девочка порвала половые органы, перелезая через забор

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
На базе приемного отделения были проведены тщательные обследования с использованием современных методов диагностики, а также осмотр смежных специалистов.
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гинеколога, детского врача-уролога и анестезиолога-реаниматолога приняла решение об экстренном оперативном лечении, так как при данном виде травмы медлить было нельзя. Благодаря оперативному лечение была сохранены целостность всех поврежденных органов. В будущем девочка сможет иметь детей.
В настоящее время юная пациентка уже выписана из больницы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 3-летнюю пациентку с гипертермическим синдромом и признаками ОРВИ. У малышки после прогулки на улице поднялась высокая температура. Также ребенок перестал реагировать на свое имя.