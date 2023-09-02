В Тюмени 9-летняя девочка порвала половые органы, перелезая через забор

Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гинеколога, детского врача-уролога и анестезиолога-реаниматолога приняла решение об экстренном оперативном лечении, так как при данном виде травмы медлить было нельзя. Благодаря оперативному лечение была сохранены целостность всех поврежденных органов. В будущем девочка сможет иметь детей.