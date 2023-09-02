В центре Тюмени у населения забирают земли и дома из-за реновации

Заявки на участие в торгах подавали пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». К торгам были допущены только первые три. Однако в конечном итоге участие в аукционе приняло только АО «Мостострой-11».