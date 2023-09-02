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В центре Тюмени у населения забирают земли и дома из-за реновации

В центре Тюмени у населения забирают земли и дома из-за реновации

2 сентября 2023, 05:18
Фото: ГУС ТО
Администрация Тюмени опубликовала перечень земельных участков, которые будут изъяты у населения ради реновации.

В целях комплексного развития несмежных территорий в районе улицы под изъятие попадут земли площадью 2,7 гектаров в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская. Застройкой земель займется компания «Мостострой-11». Компания выкупила землю за 10 тысяч рублей.

Заявки на участие в торгах подавали пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». К торгам были допущены только первые три. Однако в конечном итоге участие в аукционе приняло только АО «Мостострой-11».

По планам здесь под снос попадут 11 жилых домов, в то числе два многоквартирных. В течение пяти лет в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская построят новые 10-этажные, 25-этажные и 8-этажные дома, спортивные комплексы, медучреждения, парковки. Общий объем строительства в границах улиц Смоленская, Минская, Минская-Киевская составит 26 тысяч 187 квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компания «Страна Девелопмент» проведет реновацию в границах улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов и Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой. Компания выкупила земли на ДОКе за 359 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Земельные участки#Реновация#КРТ
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