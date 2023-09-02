В списках не значится: тоболячка ищет сына, пропавшего на СВО

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Дениса приговорили к 7 годам лишения свободы в июне прошлого года. Молодой человек заключил контракт в Министерством обороны, с целью избавиться от судимости. По словам матери бойца, она отговаривала его от участия в СВО, но сын не послушал.
Последний раз Оксана говорила с Денисом 23 июня. Тогда он сообщил, что они отправляются на боевое задание. После того, как в течение 4 дней от сына не было вестей, женщина забеспокоилась.
Она обратилась за помощью к сослуживцев сына. Они сообщили, что Денис погиб. Однако официального подтверждения о том, что ее сын мертв нет. В ведомствах на запросы либо сообщают о том, что в списках тоболяка нет, либо ссылаются на закон о недопустимости разглашения персональных данных.
«Обращалась в военкомат — они сделали запрос в воинскую часть, в которую их привезли изначально. Я обращалась в колонию, чтобы они дали документ о том, куда Дениса вывезли. Через три дня ответили: „Нам с КПП ваше заявление не приходило“. По электронной почте пришел ответ, что они не разглашают персональные данные заключенных», — сообщила женщина 72.RU.
У Оксаны есть номер жетона сына. В официальном кабинете военнослужащего можно узнать информацию о солдате по его номеру, только данные Дениса там не зарегистрированы.
В аппарате уполномоченного по правам человека Тюменской области отметили, что к ним запрос о поиске тобольского бойца от родных не поступал.
Ранее «Наш Город» в тюменском селе Упорово на этой неделе простились с погибшим в зоне специальной военной операции Александром Потаповым. У военного осталась мама.