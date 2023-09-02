В списках не значится: тоболячка ищет сына, пропавшего на СВО

Она обратилась за помощью к сослуживцев сына. Они сообщили, что Денис погиб. Однако официального подтверждения о том, что ее сын мертв нет. В ведомствах на запросы либо сообщают о том, что в списках тоболяка нет, либо ссылаются на закон о недопустимости разглашения персональных данных.