В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В администрации Исетского района отмечают, что муниципалитет обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма. Здесь имеются и такие памятник природы как «Марьино ущелье», Ингальская долина, так и действующая туристическая база «Южное». Эти места являются привлекательными для гостей региона.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов России, которые в этом году посетило большое количество туристов. С начала года только Тюмень приняла порядка 2 миллионов гостей.