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В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

2 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Новые инвестиционные проекты в сфере туризма будут реализованы в поселке Кировский, селе Красногорское. В селе Шорохово откроют племенное коневодческое хозяйство с ипподромом и конноспортивной секцией.

В администрации Исетского района отмечают, что муниципалитет обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма. Здесь имеются и такие памятник природы как «Марьино ущелье», Ингальская долина, так и действующая туристическая база «Южное». Эти места являются привлекательными для гостей региона.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов России, которые в этом году посетило большое количество туристов. С начала года только Тюмень приняла порядка 2 миллионов гостей.

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