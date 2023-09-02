В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

В администрации Исетского района отмечают, что муниципалитет обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма. Здесь имеются и такие памятник природы как «Марьино ущелье», Ингальская долина, так и действующая туристическая база «Южное». Эти места являются привлекательными для гостей региона.