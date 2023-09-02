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Posted 2 сентября 2023, 07:26

Published 2 сентября 2023, 07:26

Modified 4 октября 2023, 01:37

Updated 4 октября 2023, 01:37

В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

В Исетском районе появятся туркомплекс и термальные парки

2 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новые инвестиционные проекты в сфере туризма будут реализованы в поселке Кировский, селе Красногорское. В селе Шорохово откроют племенное коневодческое хозяйство с ипподромом и конноспортивной секцией.

В администрации Исетского района отмечают, что муниципалитет обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма. Здесь имеются и такие памятник природы как «Марьино ущелье», Ингальская долина, так и действующая туристическая база «Южное». Эти места являются привлекательными для гостей региона.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма и отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов России, которые в этом году посетило большое количество туристов. С начала года только Тюмень приняла порядка 2 миллионов гостей.

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