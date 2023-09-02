В Ембаево появился необычный арт-объект «Окна из прошлого в будущее»

Posted 2 сентября, 11:51
Published 2 сентября, 11:51
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
Проект стал подарком администрации МО к 100-летию района и 425-летию села Ембаево. Он символизируют связь поколений, это прошлое, настоящее и будущее ембаевской земли.
Как объясняют в администрации, окна легли в основу арт-объекта, потому что они — наша связь с внешним миром, это метафора надежды и перемен. При создании арт-объекта использованы оконные деревянные рамы дома 19 века, которые предоставили жители села.
В рамах — портреты Героя Советского Союза Ахметрашита Аширбекова, Героя России Тимура Мухутдинова, купца и мецената Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Построенный им на личные средства и оставленный в наследие ансамбль Большой татарской мечети является украшением и архитектурно-историческим достоянием не только Ембаево, но и всего Тюменского района.
Арт-объект будут пополняться новыми окнами, на каждое изображение добавится куар-код, чтобы зрители смогли получить как можно больше информации.