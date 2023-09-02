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Posted 2 сентября, 11:51

Published 2 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

В Ембаево появился необычный арт-объект «Окна из прошлого в будущее»

В Ембаево появился необычный арт-объект «Окна из прошлого в будущее»

2 сентября 2023, 11:51
Фото: nashgorod.ru
На улице Трактовая в Ембаево Тюменского района появились «Окна из прошлого в будущее». Необычный арт-объект состоит из окон в резных наличниках, в которых вместо стекол — портреты выдающихся жителей села, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект стал подарком администрации МО к 100-летию района и 425-летию села Ембаево. Он символизируют связь поколений, это прошлое, настоящее и будущее ембаевской земли.

Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Как объясняют в администрации, окна легли в основу арт-объекта, потому что они — наша связь с внешним миром, это метафора надежды и перемен. При создании арт-объекта использованы оконные деревянные рамы дома 19 века, которые предоставили жители села.

В рамах — портреты Героя Советского Союза Ахметрашита Аширбекова, Героя России Тимура Мухутдинова, купца и мецената Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Построенный им на личные средства и оставленный в наследие ансамбль Большой татарской мечети является украшением и архитектурно-историческим достоянием не только Ембаево, но и всего Тюменского района.

Арт-объект будут пополняться новыми окнами, на каждое изображение добавится куар-код, чтобы зрители смогли получить как можно больше информации.

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