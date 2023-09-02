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В Екатеринбурге нашли мертвым машиниста СвЖД из Тюмени

В Екатеринбурге нашли мертвым машиниста СвЖД из Тюмени

2 сентября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Тело машиниста, приехавшего с Украины в Тюмень, нашли ведомственной квартире Свердловской железной дороги. По предварительным данным, причиной гибели стала передозировка наркотиками — рядом с трупом лежал шприц.

По данным источника в силовых структурах, мужчина находился в Екатеринбурге в служебной командировке, проживал в ведомственной квартире, пишет Ура.Ру.

Направлен запрос в СУ СК по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 13 лет в колонию отправили 37-летнего жителя областной столицы, который убил своего приятеля. Для того, чтобы скрыть следы преступления он сжег дом и тело друга. Свою вину тюменец в суде не признал.

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#Происшествия#Валентина Бурнашева#Следственный комитет#Новости тюмени#Свердловская область#Труп#Екатеринбург#СвЖД
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