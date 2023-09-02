В Екатеринбурге нашли мертвым машиниста СвЖД из Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 13 лет в колонию отправили 37-летнего жителя областной столицы, который убил своего приятеля. Для того, чтобы скрыть следы преступления он сжег дом и тело друга. Свою вину тюменец в суде не признал.