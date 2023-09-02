Тюменцы массово отказываются от биометрии из-за фейка в соцсетях

В тюменских МФЦ, возможно причиной ажиотажного спроса на услугу называют распространение в социальных сетях и мессенджерах фейкового сообщения о том, что заявление на отказ от сбора биометрических данных можно подать лишь до конца августа. В противном случае граждан будут фотографировать через камеры банкоматов и записывать их голос по телефону.