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Updated Сегодня, 04:23

Тюменцы массово отказываются от биометрии из-за фейка в соцсетях

Тюменцы массово отказываются от биометрии из-за фейка в соцсетях

2 сентября 2023, 04:21
Фото: 1MI
В Тюмени резко вырос спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. За данной услугой в августе обратились в МФЦ порядка 11,5 тысяч человек. Для сравнения, в июле было зарегистрировано всего 425 таких обращений.

В тюменских МФЦ, возможно причиной ажиотажного спроса на услугу называют распространение в социальных сетях и мессенджерах фейкового сообщения о том, что заявление на отказ от сбора биометрических данных можно подать лишь до конца августа. В противном случае граждан будут фотографировать через камеры банкоматов и записывать их голос по телефону.

В МФЦ подчеркнули, что это не так и заявление на отказ от сбора и хранения биометрических данных можно подать в любое время, пишет РБК Тюмень.

Заметим, что ажиотажный спрос на данную услугу зарегистрирован не только в Тюменской области, но и в других регионах страны, в том числе в Иркутской, Амурской областях, Бурятии Дагестане, Удмуртии и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2022 года Государственная Дума России приняли закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ. Документ регулирует сбор фотоизображений лица и записи голоса российских граждан. При этом граждане могут отказаться от похождение идентификации или аутентификации.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#МФЦ Тюменской области#Сфера услуг
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